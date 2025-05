Partnerstvo koje je šokiralo Apple: Napravljen je veliki korak prema “iPhoneu umjetne inteligencije“

Po mnogima je Jony Ive, nakon Stevea Jobsa, druga najvažnija osoba zaslužna za veliki uspon Applea. Upravo on stoji iza dizajna najpoznatijih proizvoda kompanije poput iPhonea, iPada, Apple Watcha i drugih, no nakon što je godinama bio desna ruka Jobsu pa Cooku, 2019. najavio je odlazak te osnivanje vlastite kompanije. Njegova je tvrtka na početku surađivala s Appleom, da bi se prije dvije godine u javnosti pojavile informacije kako razmišlja o suradnji s OpenAI-jem oko razvoja novog hardverskog uređaja baziranog na AI koji su mediji prozvali iPhoneom umjetne inteligencije.

OpenAI bacio oko na zajedničku kompaniju Altmana i legendarnog Jonyja Ivea koja razvija “iPhone bez ekrana”

Na početku se govorilo kako će bivši Appleov dizajner i OpenAI samo surađivati, no ovaj tjedan objavljeno je kako se Sam Altman odlučio na drukčiji potez te akviziciju Iveove hardverke kompanije io. S tim preuzimanjem vrijednost tvrtke io procijenjena je na čak 6,5 milijardi dolara, što je najveća akvizicija u povijesti OpenAI-a. U okviru akvizicije oko 55 inženjera, developera i stručnjaka za proizvodnju prijeći će u OpenAI, no treba naglasiti kako sam Ive neće pristupiti OpenAI-u te će nastaviti voditi svoju dizajnersku tvrtku LoveForm, no imat će ključnu kreativnu ulogu u OpenAI-u te će biti zadužen za dizajn hardvera i softvera.

Poziv na buđenje

Prilikom objave o akviziciji Jony Ive komentirao je kako je apsolutno siguran da smo doslovno na rubu nove generacije tehnologije koja će nas učiniti boljom verzijom nas samih, dok je Altman naglasio kako će pokušati stvoriti novu generaciju AI računala. Na CNBC-u kažu bi to trebao biti poziv na buđenje Appleu u kojem su vjerojatno šokirani činjenicom što će njihov bivši dizajner sada raditi na razvoju proizvoda najbrže rastuće kompanije Silicijske doline.

Tajni projekt postaje sve zanimljiviji: Poznato je novo radno mjesto dosadašnjeg glavnog Appleova dizajnera

Kako su objasnili na The Vergeu, prvi zajednički proizvod ne bi trebao biti “ubojica iPhonea” jer, prema Altmanovim riječima, pojavom iPhonea nisu nestala prijenosna računala, već njih i danas koristimo. Dakle, kada se pojave njihovi uređaji (a prvi se očekuje sljedeće godine), oni ne bi trebali zamijeniti telefone i računala, već će to biti samo još jedan dodatan gadget koji bi svakodnevno trebali koristiti. To je totalno nova stvar, objasnio je šef OpenAI-a.

Ono što Ive i Altman pripremaju bi zaista mogli nazvati iPhoneom umjetne inteligencije, no taj uređaj ne bi trebao konkurirati pametnim telefonima, već bi trebao otvoriti jedno potpuno novo tržište uređaja.