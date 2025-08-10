Sprema li se apokalipsa na tržištu rada? Trumpov “AI car” smiruje situaciju

Tehnologija

Sprema li apokalipsa na tržištu rada? Trumpov “AI car” smiruje situaciju

Brojne tvrdnje o mogućnostima AI-a koja će nam uzeti poslove su, prema Sacksu, prenapuhane.

Hrvoje Jurman
Hrvoje Jurman | 10.08.2025. / 11:57 komentari
David Sacks (Foto: Afp)

Ako je suditi prema brojnim upozorenjima tehnoloških stručnjaka, tijekom sljedećih nekoliko godina prijete nam radikalne promjene koje će utjecati na milijune ljudi. Uzrok tih promjena bit će, naravno, umjetna inteligencija. Ova tehnologija napreduje velikom brzinom te mnogi već danas ne mogu zamisliti život bez pomoći chatbotova poput ChatGPT-a, dok ćemo u budućnosti AI koristiti sve više i sve češće - pri čemu njen utjecaj neće u svemu biti pozitivan.

tri vijesti o kojima se priča Rasjed Tintina Već se trebao dogoditi, ali... Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja Gemini Prekipjelo mu Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet” Plavi kit Objasnili su i zašto Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli

To se prvenstveno odnosi na tržište rada na kojem se u budućnosti sprema, kako je to nedavno komentirao CEO Anthropica Dario Amodei - krvoproliće. Umjesto ljudi, tehnologija će početi obavljati i brojne poslove sve do nedavno rezervirane samo za one višeg stupnja obrazovanja, kao i dio birokratskih, administrativnih i drugih poslova.

Amodei, kao i brojni drugi stručnjaci, strahuju od katastrofe na tržištu rada, no činjenica je kako u biti nitko ne zna što nam donosi budućnost. Tako bi broj otkaza mogao biti manji nego se upozorava, odnosno mogla bi se otvoriti potpuno nova radna mjesta kakva još ne postoje.

Pretjerivanje s najavama masovnih otkaza?

Jedan od onih koji smatra kako se s takvim razmišljanjima o masovnim otkazima i nezaposlenosti pretjeruje jest i David Sacks. Poznati poduzetnik i investitor kojeg je Trump imenovao “carem umjetne inteligencije i kriptovaluta” tako vjeruje da je puno stvari oko mogućnosti AI-a te utjecaja ove tehnologije na svijet prenapuhano.

Prema njemu, razvoj umjetne inteligencije nije napredovao očekivanom brzinom, a ideje o AI-u koji bi se samostalno usavršavao i dosegnuo razinu “božanske superinteligencije” smatra neutemeljenima. U objavi na društvenoj mreži X naglasio je kako su apokaliptična predviđanja o masovnom gubitku poslova pretjerana, kao i sama opća umjetna inteligencija. Pri tome je naglasio kako ljudi neće ostati zbog posla zbog umjetne inteligencije, već da će im posao uzeti osobe koje budu bolje koristile AI od njih.

Njegovo razmišljanje u skladu je s ranijim izjavama poznatih ljudi iz Googlea, poput suosnivača Google Braina Andrewa Nga koji je nedavno također rekao da je opća umjetna inteligencije prenapuhana te da će i dalje postojati brojne stvari koje će ljudi moći raditi, a AI ne. Izvršni direktor Googlea Sundar Pichai razmišlja slično - iako očekuje promjene na tržištu rada i vjeruje kako će AI zaista preuzeti dio poslova ljudi, s druge strane pojavit će se novi i zanimljiviji poslovi tako da ne treba strahovati od masovne nezaposlenosti u budućnosti.

Izvor: Business Insider

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Sprema li apokalipsa na tržištu rada? Trumpov “AI car” smiruje situaciju
David Sacks
Sprema li se apokalipsa na tržištu rada? Trumpov “AI car” smiruje situaciju
Stiže toplinski val: Osim za ljude, opasan je i za - pametne telefone
Mislite na zdravlje smartphonea
Stiže toplinski val: Osim za ljude, opasan je i za - pametne telefone
Ovo je potvrda onog što mnogi još ne vide: “Hrvatska je ušla u svemirsko doba”
Poziv na glasanje
Ovo je potvrda onog što mnogi još ne vide: “Hrvatska je ušla u svemirsko doba”
Stiže za mjesec dana: U Appleu imaju ogromna očekivanja od ovog telefona
Napokon nešto novo
Stiže za mjesec dana: U Appleu imaju ogromna očekivanja od ovog telefona
Instagram na udaru kritika zbog nove opcije: “Odmah je isključite”
San svih provalnika
Instagram na udaru kritika zbog nove opcije: “Odmah je isključite”
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Već se trebao dogoditi, ali...
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
Objasnili su i zašto
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Znanstvenici tvrde da ljudi možda imaju "supermoći" koje tek trebaju aktivirati
Trebalo bi još istražiti
Znanstvenici tvrde da ljudi možda imaju "supermoći" koje tek trebaju aktivirati
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti za vikend
Vremenska prognoza
Stiže li predah od toplinskog vala? Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu
Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći
PREKINUT PROMET
Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula
Nakon napada u Igranama načelnik poručio: "Apelirao bih da prodaju kuće"
Mjesto od 400 ljudi
Nakon napada u kojem je preminuo 67-godišnjak, načelnik poručio: "Prodajte kuće, tu suživota više nema"
show
Životna priča Titove miljenice Olivere Katarine
tužna sudbina ikone
Njenoj ljepoti klanjao se svijet, a zavidjela Titova supruga: Danas jedva preživljava
Sofia Vergara podijelila fotku iz djetinjstva
''Diva bila i ostala''
Znate li tko je ova djevojčica? Slavna dama ni danas ne odustaje od detalja kojeg je voljela i u djetinjstvu
Ante Gelo i Jelena Perčin krenuli na novo putovanje
nakon prometne
Nova avantura Jelene Perčin i Ante Gela započela u zagrebačkoj zračnoj luci
zdravlje
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
zabava
U Sarajevu uhvatili neobičnog lopova na djelu, pogledajte kako je opljačkao kiosk
Kakva snalažljivost!
U Sarajevu uhvatili neobičnog lopova na djelu, pogledajte kako je opljačkao kiosk
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
LOL
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
"BMW i pol"
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
tech
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Već se trebao dogoditi, ali...
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
Objasnili su i zašto
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
sport
Dinamo i Hajduk ovaj put zajedno: Sprema se promjena u hrvatskom nogometu
POZADINA IZJAVA IZ SPLITA
Dinamo i Hajduk ovaj put zajedno: Sprema se promjena u hrvatskom nogometu
Mohamed Salah javno prozvao UEFA-u: "Recite nam kako je umro"
Ovo je odjeknulo
Mohamed Salah javno prozvao UEFA-u: "Recite nam kako je umro"
Rijeka dogovorila ogroman transfer: Insajder javlja kako na Rujevicu stižu milijuni!
SJAJAN POSAO
Rijeka dogovorila ogroman transfer: Insajder javlja kako na Rujevicu stižu milijuni!
tv
Daleki grad: Scena koja nikoga nije ostavila ravnodušnim - pogledajte kako je izgledalo snimanje
DALEKI GRAD
Scena koja nikoga nije ostavila ravnodušnim - pogledajte kako je izgledalo snimanje
Hoće li pravda napokon biti zadovoljena doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
LEYLA
Hoće li pravda napokon biti zadovoljena doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
Koga će sve potraga za krivcima dovesti u opasnost doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koga će sve potraga za krivcima dovesti u opasnost doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
putovanja
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
Vrboska
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
Recept za knedle sa šljivama koje smo rado provjerili hrpu puta
Hit ljetna slastica
Recept za knedle sa šljivama koje super ispadaju baš svaki put
Pogledajte kako izgleda Šibenik iz zraka: Kadrovi koji oduzimaju dah iz objektiva Borisa Trogrančića
Biser Jadrana
Pogledajte kako izgleda Šibenik iz zraka: Kadrovi koji oduzimaju dah iz objektiva Borisa Trogrančića
novac
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
lifestyle
Datum na koji najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
možete li pogoditi?
Na ovaj datum najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
BAŠ SU ZGODNI
Par iz centra Zagreba tako se lijepo modno uskladio, svaka čast na takvom stilu
sve
Datum na koji najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
možete li pogoditi?
Na ovaj datum najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
BAŠ SU ZGODNI
Par iz centra Zagreba tako se lijepo modno uskladio, svaka čast na takvom stilu
 

Nastavi čitati