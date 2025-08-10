Sprema li se apokalipsa na tržištu rada? Trumpov “AI car” smiruje situaciju

Ako je suditi prema brojnim upozorenjima tehnoloških stručnjaka, tijekom sljedećih nekoliko godina prijete nam radikalne promjene koje će utjecati na milijune ljudi. Uzrok tih promjena bit će, naravno, umjetna inteligencija. Ova tehnologija napreduje velikom brzinom te mnogi već danas ne mogu zamisliti život bez pomoći chatbotova poput ChatGPT-a, dok ćemo u budućnosti AI koristiti sve više i sve češće - pri čemu njen utjecaj neće u svemu biti pozitivan.

To se prvenstveno odnosi na tržište rada na kojem se u budućnosti sprema, kako je to nedavno komentirao CEO Anthropica Dario Amodei - krvoproliće. Umjesto ljudi, tehnologija će početi obavljati i brojne poslove sve do nedavno rezervirane samo za one višeg stupnja obrazovanja, kao i dio birokratskih, administrativnih i drugih poslova.

Amodei, kao i brojni drugi stručnjaci, strahuju od katastrofe na tržištu rada, no činjenica je kako u biti nitko ne zna što nam donosi budućnost. Tako bi broj otkaza mogao biti manji nego se upozorava, odnosno mogla bi se otvoriti potpuno nova radna mjesta kakva još ne postoje.

Pretjerivanje s najavama masovnih otkaza?

Jedan od onih koji smatra kako se s takvim razmišljanjima o masovnim otkazima i nezaposlenosti pretjeruje jest i David Sacks. Poznati poduzetnik i investitor kojeg je Trump imenovao “carem umjetne inteligencije i kriptovaluta” tako vjeruje da je puno stvari oko mogućnosti AI-a te utjecaja ove tehnologije na svijet prenapuhano.

Prema njemu, razvoj umjetne inteligencije nije napredovao očekivanom brzinom, a ideje o AI-u koji bi se samostalno usavršavao i dosegnuo razinu “božanske superinteligencije” smatra neutemeljenima. U objavi na društvenoj mreži X naglasio je kako su apokaliptična predviđanja o masovnom gubitku poslova pretjerana, kao i sama opća umjetna inteligencija. Pri tome je naglasio kako ljudi neće ostati zbog posla zbog umjetne inteligencije, već da će im posao uzeti osobe koje budu bolje koristile AI od njih.

Njegovo razmišljanje u skladu je s ranijim izjavama poznatih ljudi iz Googlea, poput suosnivača Google Braina Andrewa Nga koji je nedavno također rekao da je opća umjetna inteligencije prenapuhana te da će i dalje postojati brojne stvari koje će ljudi moći raditi, a AI ne. Izvršni direktor Googlea Sundar Pichai razmišlja slično - iako očekuje promjene na tržištu rada i vjeruje kako će AI zaista preuzeti dio poslova ljudi, s druge strane pojavit će se novi i zanimljiviji poslovi tako da ne treba strahovati od masovne nezaposlenosti u budućnosti.

