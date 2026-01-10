U Novskoj će se od 30. siječnja do 1. veljače 2026. održati sedmo izdanje Global Game Jama, najvećeg svjetskog natjecanja u izradi videoigara. Organizator događanja je Poduzetnički inkubator PISMO powered by A1, a prijaviti se možete putem ove poveznice.

Global Game Jam okuplja game developere, programere, digitalne umjetnike, animatore, pisce i ostale kreativce koji će u intenzivnom 48-satnom formatu razvijati videoigre na temu koja će biti otkrivena na samom otvorenju natjecanja, 30. siječnja. Natjecanje će se održati u sportskoj dvorani novljanske srednje škole.

Svake godine dajemo sve od sebe da Global Game Jam bude događaj najviše organizacijske razine i kvalitetnog iskustva za sve sudionike. Za sedmo izdanje pripremili smo bogatije i atraktivnije nagrade, a žiri čine renomirana imena hrvatske gaming scene. Veselimo se svim timovima i pozivamo ih da pokažu svoju kreativnost i vještine. Detaljnije informacije o žiriju i nagradama bit će objavljene uskoro, poručuju organizatori iz PISMO-a.

Dodatnu pogodnost imat će prvih 20 prijavljenih timova, kojima će organizatori osigurati računalnu opremu i dodatne resurse potrebne za rad. Očekuje se dolazak brojnih gaming entuzijasta i profesionalaca iz Hrvatske i regije, čime Novska još jednom potvrđuje status jednog od ključnih centara razvoja gaming industrije u ovom dijelu Europe.

