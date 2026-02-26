Apple je za sljedeći tjedan najavio konferenciju na kojoj će predstaviti novi model najjeftinijeg iPhonea, ali i prve modele jeftinijih MacBookova čija bi cijena na američkom tržištu mogla iznositi između 700 i 800 dolara. Nema sumnje kako bi takvi uređaji mogli privući veliki broj obožavatelja ove kompanije koji žele novi uređaj s logom jabuke, no nisu spremni platiti neku veću cifru za njega.

No jeftiniji Macovi nisu jedini novitet koji Apple za ovu godinu priprema za svoja prijenosna računala. Prema novim informacijama, krajem godine kompanija bi napokon trebala predstaviti i prijenosne Macove koji će imati ekrane osjetljive na dodir. Osim toga, glasine spominju kako bi to trebali biti OLED ekrani koji će imati rupicu za kameru i opciju Dynamic Island, koja je dostupna na njihovim pametnim telefonima.

Kombinacija tostera i frižidera

Iako je u ovoj kompaniji godinama vladalo mišljenje kako ekrani osjetljivi na dodir nisu idealni za prijenosna računala (već za uređaje poput telefona i tableta), čini se kako će im ipak dati priliku. Podsjetimo, Steve Jobs bio je veliki protivnik integracije ekrana osjetljivog na dodir u računala, a slično je ranije razmišljao i aktualni izvršni direktor Applea Tim Cook. On je još 2012. godine usporedio laptope s ekranima osjetljivim na dodir s kombinacijom tostera i frižidera.

S obzirom na to da ove glasine dolaze iz provjerenog izvora (Marc Gurman s Bloomberga), možemo biti uvjereni kako Apple zaista ima takve planove te ćemo već ove godine vidjeti Macove s ekranima osjetljivim na dodir.

Što se Dynamic Islanda tiče, on će biti manji u odnosu na telefone, no imat će slične mogućnosti i širit će se ovisno o akciji koja se trenutačno provodi, odnosno aplikaciji koja je aktivna.

Ekrani osjetljivi na dodir bit će, barem za sada, rezervirani samo za modele iz serije MacBook Pro. Apple će predstaviti modele s ekranima dijagonale 14 i 16 inča, a u odnosu na prethodne generacije dizajn će biti sličan ili gotovo isti, no novi će modeli ipak biti malo tanji. S obzirom na novu funkcionalnost, za očekivati je kako će prijenosnici s ekranima osjetljivim na dodir biti skuplji u odnosu na klasične MacBookove Pro koji su ionako prilično skupe mašine tako da možemo pretpostaviti kako nadolazeći modeli neće biti za svačiji džep.