Uber je napravio još jedan korak prema servisu letećih taksija koje namjeravaju lansirati u Dubaiju. Na tom projektu rade s tvrtkom Joby Aviation koja je razvila letjelicu i vodit će operacije, dok će Uber, kao i s klasičnim taksijima, biti zadužen za pružanje usluge narudžbe vožnje.

Kao dio pripreme za lansiranje samog servisa, Uber je objavio demo u kojem su prikazali kako će izgledati naručivanje letećeg taksija. Putem aplikacije korisnici će tako moći odabrati rutu leta te vidjeti procijenjeno vrijeme putovanja. S obzirom na to da je američka tvrtka sada objavila tu demonstraciju, za pretpostaviti je kako su napravili još jedan korak prema lansiranju tog servisa.

Veliki dron koji unutra izgleda poput SUV-a

Jobyjev zračni taksi je u biti eVTOL letjelica koja izgleda kao veliki dron, a može polijetati i slijetati vertikalno, poput helikoptera. Namijenjena je za kraća putovanja i u njoj ima mjesta za pet osoba, dok je interijer takvog taksija sličan je SUV automobili.

Doseg zračnog taksija iznosi oko 240 km, dok je maksimalna brzina leta oko 320 km/h.

Prednost ovakvog načina prijevoza u odnosu na helikoptere jest, tvrde u Jobyju, što su puno tiši, što je od velike važnosti jer je plan da putnike prevoze u blizini i iznad gradova. Ako se ovaj servis proširi, odnosno ako će letovi zračnih taksija iznad i oko Dubaija postati svakodnevica, od velike će važnosti biti da oni budu što tiši tijekom leta kako ne bi ometali život u gradu.

Iako su ranije mrežom kružile informacije o letećim taksijima koji će biti autonomni, Jobyjeve ambicije, barem za sada, ne idu u tom smjeru te će u letjelici biti pilot koji će njome upravljati.

Trenutačni plan je pokretanje komercijalnog servisa zračnih taksija do kraja 2026. godine, a bit će zanimljivo vidjeti koliko će iznositi prosječna cijena letova, pri čemu je jasno kako ta cifra neće biti za svačiji džep. Uber i Joby Aviation na Dubai ne gledaju kao na nekakav testni poligon za demonstraciju mogućnosti njihovih letjelica, već vjeruju kako će takav novi način prijevoza postati standardni dio prometnog sustava ovog grada.

