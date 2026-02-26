Telemach Hrvatska će od 1. travnja ove godine slijedom primjene indeksne klauzule mjesečne naknade tarifnih paketa uskladiti s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025., koja je iznosila 3,7 posto te će za koliko povećati cijene mjesečnih naknada, doznaje se iz tog telekoma.

O toj promjeni Telemach u četvrtak počinje obavještavati korisnike, koji će prve račune s novousklađenim iznosom primiti u svibnju, za travanj, pri čemu se poskupljenje neće primijeniti na ostale usluge i stavke na računu kao što su minute, poruke, potrošnja interneta, jednokratne naknade i rate za uređaje.

Hrvatski telekom (HT) i A1 Hrvatska već su ranije najavili su da će uskladiti cijene s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025., odnosno također za 3,7 posto povećati mjesečne od 1. ožujka.

Telekomi su dužni korisnike i regulatornu agenciju HAKOM o tome obavijestiti najmanje 30 dana prije primjene, kao i u prethodne tri godine otkako imaju mogućnost jednom godišnje primijeniti indeksnu klauzulu.