Nakon dugo čekanja, dulje nego inače, Samsung je predstavio novu Galaxy S26 seriju pametnih telefona, za koje ističu kako su pametni telefoni s najviše umjetne inteligencije do sad. Tijekom predstavljanja istaknuto je kako je ovo treća generacija pametnih telefona pokretanih umjetnom inteligencijom, a čiji modeli sad preuzimaju i složenije zadatke u pozadini, omogućujući korisnicima da se usredotoče na rezultate, a ne na samu tehnologiju.

Galaxy S26 serija sastoji se od tri modela - S26, S26+ i S26 Ultra, koji je privukao najviše pozornosti i prije službenog predstavljanja zbog niza novosti koje donosi.

Vjerujemo da umjetna inteligencija treba biti pouzdana i dostupna svima, nešto na što se možete osloniti svakoga dana, bez potrebe za posebnim tehničkim znanjem, izjavio je TM Roh, izvršni direktor, predsjednik i voditelj odjela Device eXperience (DX) u tvrtki Samsung Electronics. Galaxy S26 seriju oblikovali smo tako da umjetna inteligencija djeluje nenametljivo; radi tiho u pozadini, kako biste se vi mogli usredotočiti na ono što vam je uistinu važno.

Osim toga, cijela Galaxy S26 serija temelji se na dosad najsnažnijem hardveru u Galaxy S liniji, uz posebno prilagođen čipset optimizirana je za rad umjetne inteligencije, energetsku učinkovitost i napredno upravljanje toplinom.

Galaxy S26 Ultra tako dolazi s posebno prilagođenim mobilnim procesorom Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy koji omogućuje 19 posto brži odziv uređaja i pametno upravljanje složenim zadacima, čak i kada je istodobno aktivno više aplikacija, dok naprijeđene NPU performanse pokreću stalno aktivne Galaxy AI značajke.

Samsung Galaxy S26 serija (Foto: Samsung)

Gomila novih ili poboljšanih opcija

Osim toga, u Samsungu su fokus stavili i na poboljšanje prikaza. ProScaler unapređuje skaliranje slike, pa fotografije i videozapisi izgledaju oštrije i detaljnije, a Samsung mobilni Digital Natural Image engine (mDNIe) omogućuje prirodnije i realističnije boje zahvaljujući obradi slike s četiri puta većom preciznošću u odnosu na prethodnu generaciju.

Više snage znači i veću temperaturu rada pa su u Samsungu redizajnirali komoru za hlađenje Vaper Chamber s toplinski vodljivim materijalom postavljenim uz rubove procesora, što omogućuje učinkovitije raspršivanje topline na većoj površini. Time se poboljšava odvođenje topline i osigurava stabilan rad uređaja čak i tijekom zahtjevnih aktivnosti poput gaminga, multitaskinga ili snimanja videa.

Ono što je pomalo iznenadilo je činjenica da Samsung nije promijenio kamere na S26 seriji u odnosu na S25 seriju, ali je zato promijenio algoritam koji je odgovoran za snimanje fotografija.

U modelu Galaxy S26 Ultra veći otvor blende omogućuje senzoru da uhvati više svjetla, što rezultira jasnijim fotografijama s bogatijim detaljima u uvjetima slabog osvjetljenja, čak i prilikom zumiranja. Unaprijeđeni Nightography Video čuva snimke jasnima i živopisnima čak i u tamnijim scenama, a snimanje videa dodatno je poboljšano uz nadograđene Super Steady mogućnosti , koje sada nude horizontalnu blokadu za stabilnije snimke i lakše postizanje konzistentnog kadra, čak i na neravnim stazama ili tijekom brzih aktivnosti.

Kako ističu, Galaxy S26 Ultra prvi je Galaxy uređaj koji podržava APV, novi profesionalni video kodek, dizajniran za učinkovitije komprimiranje bez gubitka kvalitete. Istovremeno, poboljšanja AI ISP-a sada se odnose i na selfie kameru, hvatajući prirodnije tonove kože i više detalja pri mješovitom osvjetljenju.

Tu je i cijeli niz AI alata koji će olakšati uređivanje fotografija i videa. Uz nadograđeni Photo Assist paket, dovoljno je vlastitim riječima opisati što želite promijeniti. Pretvoriti dan u noć ili dodati dio objekta, poput komada koji nedostaje iz torte, sada je jednostavno. Galaxy AI može čak ukloniti neželjene detalje, poput mrlja na odjeći ili promijeniti odjevne kombinacije na fotografijama. Creative Studio nadograđuje ovu jednostavnost, spajajući stvaranje i prilagodbu u jedno integrirano okruženje, omogućujući da ideje odmah postanu gotovi vizuali; od naljepnica i pozivnica do personaliziranih pozadina te ih finalizirate ili dijelite bez ometanja kreativnog procesa.

Pomoću Document Scana, moguće je fotografirati dokumente i odmah ih obraditi na pametnom telefonu ispravljajući iskrivljene dijelove, nabore i uklanjajući prste koji drže dokument. Više fotografija može se automatski organizirati u jedan PDF, što olakšava digitalizaciju računa, obrazaca ili bilješki.

Glavni je fokus na Galaxy AI, Samsungovoj umjetnoj inteligenciji koja je dodatno poboljšana kako bi njeno korištenje korisnicima bilo jednostavno i intuitivno. Kako ističu iz Samsunga, AI djeluje proaktivno i neprimjetno, pružajući pravu pomoć u pravom trenutku i automatizirajući zadatke uz minimalan ručni unos. Dok tehnologija radi u pozadini, korisnici se mogu usredotočiti na rezultat.

Opcija Now Nudge, reagira na zahtjeve u stvarnom vremenu, prati aktivnost korisnika i sugerira aktivnosti koje odgovaraju njegovim potrebama. Primjerice, ako prijatelj zatraži fotografije s nedavnog putovanja, Galaxy S26 automatski predlaže odgovarajuće fotografije iz Galerije, bez potrebe za traženjem kroz albume ili prelaskom između aplikacija. Primi li poruku o sastanku, Galaxy S26 može prepoznati povezane unose u Kalendaru i provjeriti moguće preklapanje termina.

Now Brief, koji je predstavljen na seriji S25, postao je još proaktivniji i personaliziraniji. Prikazuje pravovremene podsjetnike na važne događaje, od rezervacija do ažuriranja vezanih uz putovanja, sve to na temelju osobnog konteksta, pomažući korisnicima da ostanu organizirani tijekom cijelog dana.

Dobro poznati Circle to Search with Google nadograđen je poboljšanim prepoznavanjem više objekata, što korisnicima omogućuje istraživanje više dijelova slike odjednom. Ako korisnik primijeti stil koji mu se sviđa, značajka u jednom pretraživanju može identificirati sve; od jakne do cipela.

Posebno su istaknuli unaprijeđeni Bixby koji je prerastao u konverzacijskog asistenta. Korisnici mogu upravljati uređajem i prilagođavati postavke koristeći prirodan govor, bez potrebe za točnim terminima ili naredbama. Uz Bixby, Galaxy S26 serija omogućuje i izbor drugih AI asistenata, uključujući Gemini i Perplexity. Nakon postavljanja, zadaci se mogu izvršiti jednim pritiskom na tipku ili glasovnom naredbom. Galaxy S26 može također obavljati složenije zadatke u pozadini, pojednostavljujući cijeli proces za korisnika. Primjerice, uz Gemini, naručivanje taksija jednostavno je kao postaviti zahtjev, provjeriti detalje i potvrditi. Ovi asistenti omogućuju pretraživanje i izvršavanje složenih zadataka te besprijekornu suradnju između aplikacija putem prirodne interakcije.

Samsung Galaxy S26 Ultra (Foto: Samsung)

Nova razina privatnosti

Ultra donosi ugrađeni Privacy Display (ekran za privatnost) u svijetu pametnih telefona. Radi se o posebnom sloju u ekranu koji mijenja način na koji se pikseli prikazuju. Pomoću opcija koje korisnik može podesiti u postavkama telefona, povećava se razina privatnosti jer se cijeli ekran ili samo neki njegovi dijelovi mogu zatamniti i tako postati nečitljivi sa strane. Kako ističu iz Samsunga, to će povećati razinu privatnosti, pogotovo prilikom pregledavanja i upisivanja osjetljivijih sadržaja kao što su PIN-ovi, lozinke ili pak osjetljive aplikacije poput bankarski. Partial Screen Privacy pametno ograničava vidljivost obavijesti, dok Maximum Privacy Protection dodatno skriva sadržaj sa strane radi veće diskrecije, uz minimalan utjecaj na trajanje baterije i uporabljivost

Osim toga, tu je i Call Screening koji uz pomoć umjetne inteligencije prepoznaje nepoznate pozive i sažima njihovu namjeru, olakšavajući sigurno upravljanje dolaznim pozivima. Privacy Alerts koriste strojno učenje kako bi korisnike pravovremeno obavijestili kada aplikacije s administratorskim ovlastima nepotrebno pokušavaju pristupiti osjetljivim podacima, poput precizne lokacije, zapisa poziva ili kontakata. Ove obavijesti pomažu korisnicima da brzo razumiju kada aplikacije traže dublji pristup i da s većom jasnoćom upravljaju dozvolama.

Private Album, ugrađen izravno u Galeriju, omogućuje jednostavno skrivanje odabranih fotografija i videa bez potrebe za zasebnim mapama ili prijavom na Samsung račun.

Nove nadogradnje koje donosi Knox Matrix dodatno jačaju zaštitu povezivanih Galaxy uređaja, dodajući end-to-end enkripciju podržanu PQC-jem za izravne prijenose poput eSIM premještanja, te jasniji uvid u status nadogradnji firmvera kroz Security Status of Your Devices.

Za Galaxy AI na uređaju, Personal Data Engine (PDE) omogućuje personalizirane AI funkcije prilagođene kontekstu. Kako bi se proces održao sigurnim, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) šifrira podatke svake aplikacije, dok Knox Vault dodaje fizički sloj zaštite koji izolira osjetljive podatke u sigurnom hardveru.

Ove nadogradnje nadograđuju postojeće Galaxy sustave zaštite i privatnosti, koji uključuje Auto Blocker, Theft Protection, Private Sharing, Secure Wi-Fi i druge. Uz sedam godina sigurnosnih nadogradnji, Galaxy S26 pomaže da ovi slojevi ostanu učinkoviti tijekom vremena, omogućujući dugotrajno i sigurno korištenje.

Galaxy S26 serija dostupna je za prednarudžbu u Hrvatskoj, počevši od 25. veljače. Galaxy S26 model moguće je kupiti po cijeni od 999 - 1199 eura, S26+ po cijeni od 1249 do 1449 eura, dok će za najsnažniji S26 Ultra biti potrebno izdvojiti od 1649 do 1949 eura. Cijena ovisi o samim specifikacijama uređaja.