Waymo ima velikih planova sa svojim robotaksijima. Njihova su se autonomna vozila tijekom godina prijevoza putnika na tržištima na kojima posluju pokazala i više nego pouzdanima pa se u ovoj kompaniji žele proširiti na što više tržišta. Prvenstveno u SAD-u, ali i preko Atlantika pa njihove robotaksije uskoro očekujemo i cestama Londona.

Ipak, prioritet je Amerika, što možemo vidjeti i prema novom potezu. Naime, iz Wayma su objavili kako su otvorili svoj robotaksi servis za dio javnosti na četiri nova tržišta, odnosno grada - Dallas, Houston, San Antonio i Orlando. Broj gradova u kojima se ljudi sada mogu voziti u Waymovim robotaksijima sada je porastao na 10 te je jasno kako je riječ o kompaniji koja je apsolutni lider na ovom tržištu.

Do kraja godine robotaksiji dostupni svima

Za početak, Waymova usluga u ova četiri grada bit će ograničena, odnosno dostupna samo “odabranim korisnicima” koji su već preuzeli aplikaciju te će se njima poslati pozivnica za prve vožnje. S vremenom će broj putnika koji će dobivati tu pozivnicu rasti, a do kraja godine ova bi usluga trebala postati dostupna svim zainteresiranim u tim gradovima. Na novim će tržištima Waymo koristiti autonomni sustav pete generacije u modelima Jaguar I-PACE.

U njihovim automobilima, dakle, nema vozača te je prednje sjedalo potpuno prazno, jer je za upravljanje u nadležna tehnologija. Iako kompanija koristi pomoć udaljenih agenata, oni ne nadziru vozila i ne upravljaju njima, već mogu uskočiti u određenim nejasnim i složenim situacijama.

Waymo je svoju uslugu prijevoza putnika u robotaksijima prošlog mjeseca otvorio u Miamiju, a prošle godine i u Austinu - i to u partnerstvu s Uberom. Još od ranije njihovi robotaksiji djeluju i na tržištima Atlante, Phoenixa, Los Angelesa i području San Francisca.

Sa širenjem na nova tržišta, jasno je kako se može očekivati i povećanje broja vožnji, odnosno broja putnika u robotaksijima. Krajem prošle godine ta je brojka iznosila oko 400 tisuća plaćenih vožnji tjedno (u više od 3 tisuće robotaksija koji operiraju na tim tržištima), a tko zna, možda je već sada veća i od pola milijuna. Njihova su vozila pouzdana, pridržavaju se prometnih pravila i ograničenja brzine te većinu prometnih situacija rješavaju bez problema.

Ipak, dobar dio Amerikanaca, kako je to pokazalo jedno prošlogodišnje istraživanje, i dalje ima nelagodu i strah od ovakvih automobila - čak njih oko 60 posto. Za očekivati je kako će se ta situacija s vremenom ipak mijenjati te kako autonomni automobili budu dostupni na sve većem broju tržišta, da će ih i veći broj ljudi polako ipak prihvatiti.

Izvor: CNBC