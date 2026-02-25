Svima je jasno kako je umjetna inteligencija tehnologija budućnosti te velike tehnološke kompanije ulažu milijarde dolara u razvoj i treniranje AI-a, kao i u podatkovne centre. Ta će ulaganja u svake godine biti sve veća, a samo ove bi godine mogli doseći čak 700 milijardi dolara.

Zbog tako velikih ulaganja i potrošnje, Wall Streetom se proširio narativ kako bi te investicije mogle značajno potaknuti rast američkog gospodarstva. Da AI zaista značajno utječe na rast BDP-a komentirali su ranije i neki poznati američki ekonomisti. Profesor ekonomije na Harvardu Jason Furman tako smatra da su u prvoj polovici prošle godine ulaganja u AI infrastrukturu i softver činila čak 92 posto rasta BDP-a, dok su iz Federal Reserve Bank of St. Louis procijenili kako su u trećem tromjesečju prošle godine ta ulaganja utjecala na čak 39 posto rasta BPD-a.

Trump želi jedinstvena pravila

O tome je krajem prošle godine govorio i Donald Trump. On je upozorio kako AI industrija ne bi trebala biti pod regulativom na razini saveznih država jer bi to moglo negativno utjecati na njen rast, već je potreban jedan savezni standard kojeg će se pridržavati sve države.

No ne slažu se baš svi s takvim razmišljanjima te analitičari i ekonomisti iz Goldman Sachsa imaju totalno drukčiji pogled na situaciju. Analitičar Joseph Briggs kaže kako je ta priča oko velikog utjecaja AI-a na BDP “vrlo intuitivna”, no smatra kako nitko nije dublje istražio doprinos ove tehnologije na američko gospodarstvo i BDP. A taj je doprinos u 2025. godini, smatra njegov kolega i glavni ekonomist Goldman Sachsa Jan Hatzius gotovo ravan nuli.

On smatra kako danas postoji jako puno pogrešnog izvještavanja o utjecaju ulaganja u AI na rast gospodarstva te vjeruje kako je taj utjecaj puno manji nego se često percipira. Kao glavni razlog za to naveo je što se veliki dio opreme koja je važna za ovu tehnologiju - uvozi. Američke kompanije zaista troše milijarde, no uvoz čipova i hardvera poništava dio tih ulaganja u izračunima BDP-a, objasnio je dodavši kako ta ulaganja u biti povećavaju tajvanski i korejski BDP, no ne utječu značajno i na američki BDP. Također, kaže kako trenutačno ne postoji pouzdan način da se precizno izmjeri kako korištenje AI-a među kompanijama i potrošačima doprinosi gospodarskom rastu.

Izvor: Gizmodo