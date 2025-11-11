Microsoftov think tank, Institut za AI ekonomiju, objavio je izvješće AI Diffusion Report, koje pruža sveobuhvatan pregled gdje se umjetna inteligencija koristi, razvija i gradi na globalnoj razini. Izvješće donosi procjene usvajanja AI-a po državama, uvide u inovacijske centre, trendove vezane uz AI vještine te naglašava ključnu ulogu digitalne infrastrukture u omogućavanju ravnopravnog pristupa umjetnoj inteligenciji.

Umjetna inteligencija je nova velika tehnologija opće namjene i najbrže šireća tehnologija u ljudskoj povijesti. U manje od tri godine više od 1,2 milijarde ljudi koristilo je AI alate, i to brže nego što se u prošlosti širila upotreba Interneta, osobnih računala ili pametnih telefona. Ipak, kao i kod prijašnjih tehnologija opće namjene, njezine se koristi ne šire ravnomjerno. Upotreba AI tehnologije u Globalnom Sjeveru otprilike je dvostruko veća nego u Globalnom Jugu. Bez usmjerenih napora, taj će jaz desetljećima određivati tko ima koristi od umjetne inteligencije.



Brza difuzija umjetne inteligencije potaknuta je trima međusobno povezanim silama: graditelji tzv. frontier kompanija — kompanije koje su istraživači i kreatori modela koji pomiču granice umjetne inteligencije; graditelji infrastrukture — inženjeri i institucije koje skaliraju inovacije kroz računalnu snagu, povezanost i razvoj vještina; i korisnici — pojedinci i organizacije koji primjenjuju AI za učenje, stvaranje i rješavanje stvarnih problema.

Usvajanje AI tehnologije raste tamo gdje postoje snažne ekonomske osnove, a zaostaje gdje ih nema. U središtu tog jaza nalaze se ključni temelji: električna energija koja pokreće uređaje i podatkovne centre; podatkovni centri koji čine okosnicu globalnih mreža; internet koji povezuje korisnike i omogućuje protok podataka; digitalne i AI vještine koje otključavaju sposobnost korištenja i inoviranja; i jezik, koji određuje tko može pristupiti AI-u i kako se on razvija.

Zemlje u ovoj regiji imaju jedinstvenu priliku preskočiti određene korake i ući u svijet naprednih tehnologija, učiti od razvijenijih tržišta te pretvoriti raznolikost u prednost. Izvješće pokazuje stabilan napredak u Bugarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji, no za iskorištavanje punog potencijala potrebna su dodatna ulaganja u AI i cloud infrastrukturu, razvoj digitalnih i AI vještina te rješenja koja mogu osigurati konkurentsku prednost u globalnoj AI utrci, istaknuo je Kalin Dimtchev, Country Manager, Microsoft Adriatic.

U Izvješću se navodi i kako zemlje u kojima prevladavaju jezici s malo dostupnih resursa — poput Malavija ili Laosa — bilježe nižu stopu usvajanja AI-a, čak i uz prilagodbu BDP-a i pristup internetu.S druge strane, UAE (59,4%), Singapur (58,6%), Norveška (45,3%) i Irska (41,7%) prednjače u usvajanju AI-a, zahvaljujući snažnom pristupu tehnologiji, obrazovanju i koordiniranim politikama.

Što se tiče usvojenosti AI tehnologije u Adriatic regiji: Bugarska (25.4%), Slovenija (24.6%), Hrvatska (21.8%), i Srbija (19.7%) nalaze se na sredini globalne difuzije AI-a.

Iz perspektive tzv. graditelja AI kompanija, broj AI modela i dalje raste, dok se razlika u performansama smanjuje. Tako SAD predvodi s OpenAI GPT-5, a Kina zaostaje manje od šest mjeseci. Samo sedam zemalja — SAD, Kina, Francuska, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Izrael — nalazi se među prvih 200 modela, a razlika između prve zemlje na listi (SAD) i posljednje od njih (Izrael) sada je samo 11 mjeseci.

Nastavljamo pružati podršku Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bugarskoj i svim ostalim zemljama u Adriatic regiji u smanjenju AI jaza – kroz sveobuhvatan pristup. To uključuje inicijative poput AI Skills Navigatora, LinkedIn Learninga, Microsoft for Startups programa, demokratizaciju pristupa AI-u putem alata kao što je besplatni Copilot Chat te osiguravanje sigurnog, pouzdanog i odgovornog korištenja AI-a kroz naša rješenja za kibernetičku sigurnost. Spojem vrhunskog znanja o tehnologiji, regionalnog i globalnog iskustva te snažne mreže partnera možemo ubrzati usvajanje i stvoriti opipljive rezultate, kaže Kalin Dimtchev.

Kako Dimtchev naglašava, premošćivanje tog jaza zahtijeva zajedničku predanost javnog i privatnog sektora kako bi AI postao doista inkluzivan za svaku zajednicu.