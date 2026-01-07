Američka vojska objavila je prve službene fotografije ranog prototipa sljedeće generacije tenka Abrams, označenog kao M1E3. Američki portal The War Zone (TWZ) još u prosincu 2025. godine dobio je potvrdu da je navedeni prototip tenka preuzet, čime je ispunjen prethodno najavljeni rok isporuke do kraja protekle godine. Fotografije su objavljene putem službenih profila Američke vojske na društvenim mrežama.

Ponosno objavljujemo dovršetak prvog ranog prototipa M1E3, vrhunskog tehnološkog demonstratora osmišljenog da revolucionira bojište. Proizveden u tvrtki Roush i temeljen na iskustvima stečenima tijekom ranijih aktivnosti smanjenja rizika, ovaj prototip pokazuje predanost vojske brzini, agilnosti i rješenjima usmjerenima na vojnike, navela je Američka vojska u objavi na Instagramu. U istoj se objavi kao ključne značajke navode napredna integracija softvera, poboljšana pokretljivost i neusporediva ubojita moć.

Ova prekretnica dokazuje sposobnost američke vojske da brzo primijeni stečene pouke i isporuči ključne tehnologije vojnicima brže nego ikad prije. Testiranja započinju početkom 2026. i jedva čekamo vidjeti rezultate! dodala je Američka vojska na Instagramu.

Dosad su objavljene samo dvije fotografije koje tek djelomično prikazuju M1E3, zbog čega orijentacija tenka nije posve jasna. Kupola nalikuje postojećim inačicama Abramsa, ali izgleda niže, s dosad neviđenim senzorskim prozorom uz masku topa, piše TWZ. Glavni top izvana nalikuje na top M256 kalibra 120 mm, koji se koristi na verzijama tenka Abrams koji su trenutačno u službi američke vojske.

Američka vojska potvrdila je planove za ugradnju automatskog punjača, što bi omogućilo smanjenje posade s četiri na tri člana i kompaktniji raspored unutar tenka. Trenutačni M1A2 SEPv3 teži približno 70,8 metričkih tona, a vojska nastoji smanjiti masu M1E3 na oko 54,4 tone.

Bit će hibridan. Neće biti potpuno električan. Ne želimo potpuno električni sustav jer nema mogućnosti za punjenje, rekao je za TWZ još u listopadu 2025. godine Alex Miller, glavni tehnološki časnik i viši savjetnik za znanost i tehnologiju načelnika Glavnog stožera američke vojske. Dodao je da će biti otprilike 40 posto učinkovitiji u potrošnji goriva, od aktualnih inačica Abrams tenka u službi.

Očekuje se i da će M1E3 imati konstrukcijski integriran sustav aktivne zaštite, umjesto dosadašnjih sustava koji se na tenk dodaju kao zasebni moduli, biti potencijalno lakši te imati poboljšanu obranu od sve izraženije prijetnje udarnih FPV dronova.