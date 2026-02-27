Pogled satelita iz orbite razotkrio je jedan od strogo čuvanih kineskih projekata. Satelitske snimke zabilježile su novu vojnu nuklearnu podmornicu u brodogradilištu Bohai u kineskom gradu Huludau, čime je sad i vizualno potvrđena podmornica označena kao Tip 09V, ili kao Tip 095.

Portal Naval News prvi je izvijestio o navedenoj podmornici nakon što se pojavila na satelitskim snimkama visoke razlučivosti. Djelomično dovršeno plovilo premješteno je u dok za prinuće i moglo bi biti porinuto u more u roku od godinu dana. Procijenjena istisnina u zaronjenom stanju iznosi između 9000 i 10.000 tona. Podmornica je namijenjena kineskoj ratnoj mornarici te odražava kontinuirano širenje kineske flote na nuklearni pogon.

Kineska nuklearna podmornička flota

Američki neovisni Stručnjak za kineske oružane snage, Rick Joe, procjenjuje za portal Defense News da kineska mornarica raspolaže s jednom ili dvjema podmornicama Tip 091, ako još nisu povučene iz službe, uz dvije Tip 09III, četiri Tip 09IIIA i dvije do tri Tip 09IIIB. Smatra da je dodatnih pet do šest podmornica Tip 09IIIB u fazi opremanja ili prolazi pokusne plovidbe. To upućuje na oko tri nove nuklearne vojne podmornice godišnje, dok Sjedinjene Američke Države grade između 1,1 i 1,3 takve podmornice na godinu.

Kada je riječ o podmornicama na nuklearni pogon naoružanim balističkim projektilima, Joe procjenjuje da Kina ima šest plovila Tip 09IV u operativnoj uporabi, uz mogućnost da su još jedno ili dva u fazi dovršetka nakon nedavnog porinuća.

Tehničke pojedinosti i naoružanje

Joe ističe da je Tip 09V šira od prethodne obitelji kineskih podmornica Tip 09III, s približno 12 metara širine, u odnosu na 11 metara podmornica prethodne generacije. Među mogućim novostima navode se kormila u obliku slova X, trupna i uvlačiva ronilačka krila te vodomlazni pogon. Podmornica je duga oko 110 metara i, prema procjenama, ima osam univerzalnih okomitih lansirnih silosa, pri čemu bi svaki mogao nositi više projektila. Također se nagađa da napušta dosadašnji dizajn dvostrukog trupa u korist jednostrukog ili hibridnog rješenja.

Brodogradilište Bohai raspolaže montažnim halama koje bi teoretski mogle istodobno primiti do 20 podmornica te veličine. Prva podmornica Tip 09V mogla bi ući u operativnu uporabu oko 2029. godine nakon opsežnih ispitivanja na moru.

Među oružnim sustavima koji bi mogli opremiti tu kinesku nuklearnu podmornicu ističe se hipersonični projektil YJ-19. Joe ga opisuje kao krstareći projektil sa scramjet pogonom koji koristi zrak za izgaranje, dimenzioniran za podmorničke torpedne cijevi (553 mm).

Gotovo je sigurno da će znatno povećati sposobnost napada na površinske ciljeve, osobito zato što se ne mora lansirati iz okomitih silosa, nego se teoretski može ispaliti iz bilo koje podmornice s torpednim cijevima i odgovarajućom integracijom u sustav upravljanja borbom, ističe američki stručnjak na kraju.