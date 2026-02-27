Iz Applea su nedavno novinarima poslali pozivnicu za event koji će održati 4. ožujka, a na kojem bi trebali predstaviti više novih proizvoda. Prema glasinama koje kruže mrežom, fokus će biti na jeftinijim uređajima te nadogradnjama postojećih prijenosnika.

Dok iz ove tvrtke do sada nisu objavljivali nikakve konkretne informacije o tome što možemo očekivati sljedeće srijede, izvršni direktor Applea Tim Cook jučer je na društvenoj mreži X napisao napisao: Veliki tjedan je pred nama. Sve počinje u ponedjeljak. Time je, smatra dio novinara, dao do znanja kako Apple neće sve proizvode predstaviti odjednom, već da će svakog dana tijekom sljedećeg tjedna predstaviti po jedan novi uređaj.

Novi Appleov bestseller?

Ono o čemu se najviše piše posljednjih mjeseci i uređaj koji će privući najviše pažnje, a u Appleu se nadaju i velikoj prodaji jest novi model MacBooka s cijenom ispod tisuću dolara. Cijena će biti vjerojatno presudan faktor za prodaju ovog prijenosnika te se u medijima spominje kako bi ona mogla iznositi između 700 i 800 dolara. Nije teško zaključiti kako bi Appleov laptop po cijeni od 700 dolara brzo mogao postati bestseller.

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

Naravno, niža cijena znači i određene kompromise, a oni se prvenstveno odnose na hardver. Umjesto Appleovih čipova iz serije M koji se koriste u aktualnim modelima MacBookova, u ova bi se računala trebao ugrađivati hardver iz iPhonea. Za većinu svakodnevnih i manje zahjevnih operacija na računalima, taj bi čip trebao biti i više nego dovoljan.

Još jedan jeftiniji uređaj za kojim se očekuje velika potražnja jest novi model telefona iz serije “e”. Što bi sve iPhone 17e trebao donijeti te koliko će iznositi njegova cijena, pročitajte ovdje.

Osim jeftinijeg iPhonea i novog modela MacBooka s pristupačnijom cijenom, sljedeći tjedna od Applea možemo očekivati i nove modele MacBooka Air i Pro, od kojih ne treba očekivati previše noviteta, osim klasične hardverske nadogradnje. Veće promjene Apple priprema za kraj godine kada bi trebali predstaviti svoj prvi MacBook s ekranom osjetljivim na dodir.

Izvor: Digital Trends