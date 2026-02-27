Rakuten Viber uvodi novu značajku koja će dobro doći svima koji koriste ovu aplikaciju za razmjenu poruka, a ponekad jednostavno ne znaju kako svoje misli prenijeti u riječi.

AI Message Polish omogućuje korisnicima da prije slanja poboljšaju i prevedu poruke izravno u polju za unos poruke u chatu.

Nova značajka može ispraviti tipfelere, prilagoditi ton komunikacije i prevesti poruke na druge jezike, čineći svakodnevnu komunikaciju jasnijom i manje podložnom pogreškama. Uz ovu značajku korisnici mogu brzo pretvoriti nacrt poruke koji su sastavili u strukturiranu i sažetu poruku, uz svega nekoliko dodira.

Kako bi doradili poruku, korisnici trebaju dodirnuti gumb AI Message Polish (desno od polja za unos poruke) i odabrati željenu radnju: doraditi poruku, promijeniti ton ili prevesti. Zatim mogu odmah koristiti predloženu verziju poruke ili generirati novu. Značajka pomaže da poruke zvuče dobro, stoga se korisnici mogu usredotočiti na smisao poruke i brzinu dopisivanja.

Tekst poruke dorađuje se uz pomoć OpenAI-ja. Kako bi se očuvali Viberovi standardi privatnosti i sigurnosti, tekst se ne koristi za treniranje AI-ja i briše se odmah nakon obrade, ističu iz te tvrtke.

Kako dodaju iz Vibera, AI Message Polish uskoro će biti dostupan na mobilnim uređajima (iOS i Android) svim Viber korisnicima.