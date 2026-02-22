Ovog tjedna pisali smo o novoj opciji koju WhatsApp priprema, a namijenjena je grupnim razgovorima. Ta bi opcija trebala znatno olakšati komunikaciju novim članovima u grupama jer će omogućiti prikaz određenog broja (između 25 i 100) poruka koje su poslane prije nego su oni pristupiti grupi. Tako će lakše moći pratiti komunikaciju i shvatiti kontekst stvari o kojima se razgovara u trenutku kada se i oni uključe u komunikaciju.

No pored te opcije, WhatsApp priprema još jedan mali novitet, ali koji bi mnogima mogao biti od velike koristi upravo u grupnim razgovorima. Inspiraciju za tu opciju dobili su od Reddita, a riječ je o tzv. spoiler porukama.

Skrivanje teksta

Dakle, kada u grupnim porukama razgovarate o npr. nekim filmovima i serijama, a onima koji ih nisu gledali ne želite pokvariti trenutak i otkriti im o čemu se radi i slično, tekst takvih poruka neće se prikazati sve dok sam korisnik ne dodirne tu poruku. Sličnu opciju, dakle, danas nudi Reddit. Spoiler tekst je skriven sve dok korisnici ne dodirnu takve poruke i otkriju ih.

Opcija skrivanja teksta u porukama već je dostupna u testnoj verziji WA za Androide, a prema informacijama Tech Radara, sada se pojavila i unutar beta verzije za Appleove uređaje.

Trenutačno se u testnim verzijama može sakriti samo tekstualni upis, dok se ta opcija ne može primijeniti na fotografije i videozapise, no možemo očekivati kako će WhatsApp s vremenom predstaviti i tu mogućnost. Kada će opcija izaći iz beta faze i postati dostupna svima, nije poznato, no s obzirom na to da se nakon Androida, mogućnost skrivanja teksta pojavila i korisnicima iPhonea (u beta verziji), za očekivati je kako neće proći previše vremena prije nego je kompanija i službeno najavi, odnosno prije nego postane dostupna svim korisnicima.

Kada do toga dođe, nema sumnje kako će mnogi koristiti ovu opciju i tako i unutar grupa s puno korisnika moći razgovarati o filmovima, serijama, utakmicama i slično, bez straha da će onima koji nisu gledali otkriti neke detalje ili rezultate.

