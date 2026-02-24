Gotovo svaki peti korisnik u dobi između 13 i 15 godina je za tehnološku tvrtku Meta rekao da je vidio neželjenu "golotinju ili seksualne slike na Instagramu", prema sudskim dokumentima.

Dokument, objavljen u petak u sklopu savezne tužbe u američkoj Kaliforniji i koji je pregledao Reuters, uključuje dijelove saslušanja šefa Instagrama Adama Mosserija iz ožujka 2025.

U drugom dokumentu objavljenom u sklopu tužbe, istraživač Mete je predložio da se tvrtka usredotoči na tinejdžerske korisnike jer su oni "katalizatori" u svojim kućanstvima i utječu na to kako njihova mlađa braća i roditelji koriste aplikaciju. Dokument je nastao 20. siječnja 2021.

Ako želimo pridobiti (i zadržati) nove korisnike, moramo prepoznati utjecaj tinejdžera unutar kućanstava koji će nam pomoći da to ostvarimo, kazao je istraživač u svom izvještaju.

Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, suočava se optužbama svjetskih čelnika da proizvodi tvrtke štete mlađim korisnicima.

U Sjedinjenim Američkim Državama, protiv Mete su podignute tisuće tužbi na saveznim i državnim sudovima u kojima se tvrtku optužuje da stvara proizvode koji izazivaju ovisnost i doprinose krizi mentalnog zdravlja maloljetnika.

Statistički podaci o seksualnim slikama dolaze iz ankete o iskustvima korisnika Instagrama na platformi iz 2021., kazao je glasnogovornik Mete Andy Stone, a ne iz pregledavanja samih objava.

Meta nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom o izvješću njenog istraživača.

Oko osam posto korisnika u dobi između 13 i 15 godina je u istraživanju 2021. reklo da su "vidjeli kako netko sam sebe ozljeđuje ili prijeti da će to učiniti na Instagramu", prema Mosserijevom saslušanju.

Tvrtka je krajem 2025. rekla da će za maloljetne korisnike ukloniti slike i videe "koji sadržavaju golotinju ili eksplicitnu seksualnu aktivnost, uključujući sadržaje generirane umjetnom inteligencijom", od čega će biti izuzeti medicinski i obrazovni sadržaji.

Ponosni smo na napredak koji smo ostvarili, a uvijek radimo na tome da budemo bolji, poručio je Stone.

Većina seksualno eksplicitnih fotografija je poslana privatnim porukama između korisnika, kazao je Mosseri na svom saslušanju, a Meta mora uzeti u obzir privatnost korisnika kada ih pregledava.

Velik broj ljudi ne želi da im čitamo poruke, kazao je.