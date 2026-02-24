Multidisciplinarni tim istraživača predvođen znanstvenicama s Instituta Ruđer Bošković (IRB), u sklopu projekta SAFEGUARD, razvija novu generaciju zaštitnih tekstila s inovativnim oblogama koje istovremeno pružaju otpornost na vatru, antimikrobnu zaštitu protiv bakterija i gljivica te povećanu UV-zaštitu.

Kako ističu s IRB, krajnji cilj ovog projekta, financiranog iz NATO-ova programa Znanost za mir i sigurnost (Science for Peace and Security – SPS), jest razviti funkcionalne materijale koji su sigurni za korisnike u obrambenom sustavu, hitnim službama i zdravstvu, ali i primjenjivi u civilnoj odjeći te opremi za boravak u prirodi.

Projekt SAFEGUARD (punog naziva Secure, Antibacterial, Flame-retardant, Enhanced Guard Apparel for Resilient Defense) vrijedan je 309.700 eura, a IRB-u je dodijeljen najveći udio proračuna od 45 posto. Projekt okuplja multidisciplinarni tim iz Hrvatske, Austrije i Švicarske, a vodi ga dr. sc. Nives Matijaković Mlinarić, znanstvenica u Laboratoriju za procese taloženja na IRB-u

Zašto je potrebna nova generacija zaštitnih tekstila?

U praksi se slabosti mnogih današnjih zaštitnih tekstila najčešće vide tek na terenu, nakon višesatnog nošenja, dugog izlaganja ekstremnim uvjetima poput vatre, UV-zračenja i vlage, te ponavljanog pranja.

U pojedinim situacijama vatrootpornost nije dovoljno visoka, a UV-zaštita može biti preslaba tijekom dugih smjena na otvorenom. Istodobno, vlažna i opterećena tkanina može postati pogodno mjesto za razvoj mikroorganizama, uključujući gljivice, što otvara pitanja higijene i sigurnosti korisnika.

Dodatni je problem i trajnost zaštite. Zaštitni slojevi se s vremenom mogu isprati ili izgubiti učinak, pa se razina zaštite smanjuje upravo zbog učestale upotrebe. Uz to, dio kemikalija koje se koriste u zaštitnim tretmanima može nositi neželjene rizike za zdravlje i okoliš, što je jedan od najvažnijih kriterija koji se moraju ispuniti pri razvoju novih rješenja.

Četiri ključna cilja projekta SAFEGUARD

U našim istraživanjima kombiniramo interdisciplinarne pristupe iz kemije materijala, mikrobiologije i biomedicine kako bismo odgovorili na složene sigurnosne izazove današnjice. Na IRB-u će na ovom projektu raditi tri znanstvenika, a uključujemo i studente koje stipendiramo kroz trajanje projekta, ističe dr. sc. Nives Matijaković Mlinarić, voditeljica projekta, te dodaje da su usredotočeni na četiri cilja: Smanjenje rizika od opeklina razvojem vatrootpornih materijala, povećanje UV-zaštite radi sprječavanja oštećenja kože i materijala, uvođenje antimikrobnih svojstava koja ograničavaju rast mikroba i poboljšavaju higijenske uvjete te očuvanje sigurnosti i trajnosti materijala kroz netoksične, ekološki prihvatljive premaze.

Međunarodna suradnja

Na IRB-u istraživaki tim razvija i dorađuje zaštitni sloj koji se nanosi na tkaninu. U Švicarskoj se u Saveznom laboratoriju za znanost i tehnologiju materijala provjerava koliko dobro takva tkanina sprječava rast bakterija i gljivica, dok u Austriji, na Institutu za farmaceutske znanosti Sveučilišta u Grazu, znanstvenici ispituju sigurnost materijala u kontaktu s kožom.

NATO-ov program Znanost za mir i sigurnost (SPS) podupire međunarodne istraživačke projekte koji kroz civilnu znanost razvijaju rješenja relevantna za suvremene sigurnosne izazove te jačaju suradnju i razmjenu znanja među partnerskim institucijama. U sklopu ovog programa na IRB-u je od 2024. godine ugovoreno 9 projekata ukupne vrijednosti oko 1,3 milijuna eura, koji pokrivaju područja od kemijske i okolišne sigurnosti do biosigurnosti te granične i lučke sigurnosti. Sva istraživanja provode se isključivo u mirnodopske, preventivne i zaštitne svrhe, uz poštivanje propisa i etičkih standarda.