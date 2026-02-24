Kanada je pozvala visoke sigurnosne dužnosnike OpenAI-a u Ottawu nakon što se saznalo da tvrtka nije podijelila interne zabrinutosti u vezi s mladićem koji je počinio pucnjavu u školi, rekao je u ponedjeljak ministar umjetne inteligencije Evan Solomon.

Ranije ovog mjeseca, 18-godišnjak s problemima mentalnog zdravlja upucao je osmero ljudi, a zatim počinio samoubojstvo. OpenAI je izjavio da je prošle godine zabranio ChatGPT račun ubojice zbog kršenja pravila, ali da nisu bili ispunjeni interni kriteriji za prijavljivanje policiji.

Pozvao sam viši sigurnosni tim iz OpenAI-a u Sjedinjenim Državama da dođe u Ottawu... Imat ćemo sastanak kako bi dobili objašnjenje njihovih sigurnosnih protokola, rekao je Solomon novinarima.

Na pitanje što bi Ottawa mogla učiniti kako bi zaštitila Kanađane od online štete, odgovorio je da su "sve opcije na stolu", ne iznoseći detalje.