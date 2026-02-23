Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić predložila je u ponedjeljak novu zakonsku inicijativu kojom bi se ograničio pristup vrlo velikim internetskim digitalnim platformama i društvenim mrežama mlađima od 16 godina.

Virtualnu stvarnost nitko ne kontrolira, a svi vidimo koliko ona štetnih posljedica ima za djecu. Već su i djeca vrtićke dobi ovisna o mobitelima i internetu, poručila je Selak Raspudić na konferenciji za novinare u Saboru i predložila novu zakonsku inicijativu za snažniju zaštitu djece na internetu.

Predlaže dopunu Zakona o provedbi Uredbe EU-a o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive EU (Akt o digitalnim uslugama) prema kojoj osoba mlađa od 16 godina ne bi mogla sklopiti ugovor o korištenju usluge vrlo velike internetske platforme bez odobrenja zakonskog zastupnika te prema kojoj bi ugovor koji je sklopila osoba mlađa od 16 godina bez odobrenja zakonskog zastupnika bio ništetan.

Predlaže i da zakonski zastupnik u svako doba može povući ili ograničiti odobrenje, odnosno u ime osobe mlađe od 16 godina raskinuti ugovor o korištenju usluge, kako i da u postupku pred sudom teret dokazivanja postojanja odobrenja bude na pružatelju usluge vrlo velike internetske platforme.

Teret odgovornosti provjere dobi korisnika više ne bi bio na državi, već bi se prebacio na tvorca platforme, kazala je Selak Raspudić.

Time bi se promijenila paradigma, država više ne bi trebala pronalaziti nove mehanizme i načine provjere dobi korisnika, već bi to bili obvezni tvorci platformi, dodala je.

Selak Raspudić pozvala je predsjednika Vlade da napokon učini nešto u Hrvatskoj i regulira to područje, podsjetivši na njegovu izjavu kako on vidi da njegovoj djeci šteti mobitel.

Riječ je već o trećoj inicijativi zastupnice koja je usmjerena na veću zaštitu djece u virtualnom prostoru, prva je bila još 2023. kada je predložila Rezoluciju o umjetnoj inteligenciji, a druga ograničavanje upotrebe mobitela u osnovnim i srednjim školama.

Na novinarsko pitanje Selak Raspudić komentirala je i stanje u vladajućoj koaliciji, nazvavši cijelu situaciju nakaradnom te pozvala građane da se toga sjete kada budu glasali na idućim izborima.

Jasno je svima da je situacija apsurdna i da nitko tko je koalicijski partner ne želi izaći iz Vlade, jednako kao što Andreju Plenkoviću ništa od ovoga doista ne smeta, rekla je.