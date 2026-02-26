Površina Mjeseca znatno je dinamičnija nego što se to dosad smatralo. Znanstvenici su predstavili prvu globalnu kartu rasjednih nabora na tamnim ravninama Mjeseca, otkrivajući da je lunarna tektonska aktivnost raširena i preko ovih tamnih bazaltnih ravnina. Neki od tih nabora stari su samo desetke milijuna godina, što predstavlja geološki nedavno svjedočanstvo da se Mjesec i dalje polako smanjuje.

Ovo istraživanje nam pomaže da steknemo globalno potpunu perspektivu nedavne lunarne tektonike, što će dovesti do boljeg razumijevanja unutrašnjosti Mjeseca, njegove toplinske i seizmičke povijesti te mogućnosti budućih lunarnih potresa, rekao je Cole Nypaver iz Centra za zemaljske i planetarne studije pri američkom Institutu Smithsonian, u objavi na stranicama tog instituta.

Do sada su lobati nabori, odnosno formacije u obliku grebena na lunarnoj visoravni, dobro dokumentirani, no široka prisutnost sličnih formacija na tamnim ravninama Mjeseca dosad nije bila globalno mapirana. Korištenjem visoko rezolucijskih snimki s Lunar Reconnaissance Orbitera, Nypaverov tim identificirao je 1114 dosad nepoznatih malih nabora na tamnim ravninama vidljive strane Mjeseca, čime je njihov ukupan broj na globalnoj razini porastao na 2634.

Datiranje tih formacija provedeno je indirektnom, ali pouzdanom metodom: kada rasjedi klize, lunarni potresi brišu sitne obližnje udarne kratere meteora. Brojanjem preostalih kratera, istraživači su procijenili da su ti mali nabori na tamnim ravninama Mjeseca nastali između otprilike 310 i 50 milijuna godina, s prosječnom starošću od 124 milijuna godina, što je blisko prosječnoj starosti lobatih nabora na visokim, stjenovitim područjima Mjeseca, od 105 milijuna godina.

Modeliranjem geometrije i pomaka tih rasjeda znanstvenici su izračunali da su lunarne tamne ravni smanjene za približno 0,003 do 0,004 posto, što odgovara skupljanju vidljivih visoravni na Mjesecu.

Naše otkrivanje mladih, malih nabora na tamnim ravnima i otkrivanje njihovog uzroka dovršava globalnu sliku dinamičnog, skupljajućeg Mjeseca, rekao je Tom Watters iz Centra za zemaljske i planetarne studije u istoj objavi Instituta Smithsoinian.

Studija naglašava da seizmički aktivni nabori na tamnim ravnima predstavljaju i znanstvene prilike i praktična razmatranja.

Raspored malih nabora na tamnim ravnima također može biti relevantan za bilo kakvo dugotrajno naseljavanje Mjeseca zbog opasnosti koje plitki lunarni potresi predstavljaju za ljudsku infrastrukturu, napisali su autori istraživanja koje je objavljeno u stručnom časopisu The Planetary Science Journal.