Jedan od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova (ako ne i najmoćniji) tiho se preoblikuje u platformu prilagođenu drukčijem tipu rata. Na godišnjem simpoziju o ratovanju američke Udruge zračnih i svemirskih snaga, tvrtka Lockheed Martin predstavila je "proizvodno reprezentativnu" maketu unaprijeđenog "Raptora 2.0". Njihova maketa prikazuje preoblikovani borbeni zrakoplov F-22 Raptor s radarski nevidljivim vanjskim spremnicima goriva i infracrvenim senzorima smještenim ispod krila zrakoplova.

Portal The War Zone (TWZ), koji je pratio navedeni događaj, već je ranije izvijestio o kasnoj fazi preobrazbe tog zrakoplova, te pišu da su se novi spremnici prije mogli vidjeti samo na ilustracijama te na barem jednoj snimci iz velike udaljenosti bez jasnih pojedinosti. Spomenuti infracrveni senzori, ili njihove makete, ranije su zabilježeni tijekom letnih ispitivanja.

S novim spreminicima i u zračne borbe?

Najuočljivija novost jesu višekutni vanjski spremnici malog otpora zraka, osmišljeni tako da zadrže smanjenu radarsku uočljivost uz istodobno povećanje doleta, što je ključno za moguće operacije u indo-pacifičkoj regiji. F-22 je dosad nadoknađivao ograničen dolet uporabom klasičnih spremnika goriva zapremine 2270 litara. Takvo rješenje prihvatljivo je za presretačke zadaće iz Aljaske, ali nije primjereno u okružju napredne protuzračne obrane, piše TWZ.

Kao i prijašnje inačice, novi se spremnici mogu odbaciti radi povrata potpunih značajki leta i dodatnog smanjenja radarskog odraza. Ipak, Lockheed Martin predviđa i scenarije u kojima bi F-22 mogao ući u izravnu borbu s postavljenim spremnicima.

Prihvatljiv kompromis

S vanjske strane spremnika smješteni su radarski nevidljivi moduli s onime što Lockheed Martin naziva "Napredni senzorski spremnik", koji uključuje infracrveni sustav motrenja i praćenja. Takav je sustav bio predviđen u početnoj fazi razvoja F-22, ali je ukinut zbog previsokih troškova. Iako dodavanje tih modula utječe na ukupan radarski odraz zrakoplova, procjenjuje se da je kompromis prihvatljiv, osobito radi otkrivanja slabo uočljivih ciljeva. Zrakoplovi opremljeni tim sustavom mogli bi dijeliti podatke sa standardnim F-22 zrakoplovima.

U proračunskom zahtjevu američkog ratnog zrakoplovstva za fiskalnu godinu 2025., navodi se da su „ispitivanja u zračnom tunelu, planiranje i analiza letnih ispitivanja te zemaljska ispitivanja” novih spremnika završeni do kraja 2023. godine, uz početak letnih ispitivanja početkom 2024. godine i isporuke postrojbama do ožujka 2026. godine, prenosi TWZ.

Isti dokument spominje "naprednu sposobnost infracrvenog sustava motrenja i praćenja" koja bi trebala „nastaviti sazrijevati, što bi trebalo dovesti do planirane demonstracije letnih ispitivanja nadograđenog F-22 tijekom fiskalne godine 2024. godine”, a potom i daljnjih vrednovanja do fiskalne godine 2026.

Uz to, F-22 2.0 dobiva snažniju računalnu obradu, poboljšanja radara, komunikacijskih sustava i sustava samozaštite te ispituje i zrcalni premaz. Istodobno služi kao tehnološka platforma za budući američki borbeni zrakoplov 6. generacije F-47.