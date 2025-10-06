Nedavno objavljeni video na kanalu Uncanny Expeditions na YouTubeu ponovno je potaknuo rasprave o tajnim ispitivanjima u američkoj zrakoplovnoj industriji. Snimka, nastala u blizini Lockheed Martinova poligona za radarska ispitivanja Helendale, u kalifornijskoj pustinji Mojave, prikazuje neobičnu tamnu strukturu postavljenu na stup. Oblik tog objekta ne nalikuje na nijedan poznati zrakoplov.

Objekt ima dijamantni ili romboidni oblik, s glatkim i oštrim linijama, a tehničari ga tijekom testiranja pomiču i zakreću. U pojedinim kadrovima na njegovoj se gornjoj strani vidi plava površina. Promatrači su ga usporedili s konfiguracijom letećeg krila, iako su mu proporcije drukčije od bilo kojeg poznatog zrakoplova. Videozapis prikazuje više kutova pod različitim svjetlom, što upućuje na namjerno testiranje radarskih karakteristika, piše portal The Aviationist.

Godine 2021. na istom je poligonu opažena još jedna neobjašnjiva struktura, no najnoviji je objekt drugačijeg oblika i veličine. Analitičari nagađaju da bi mogao biti radarski testni segment, možda dio trupa ili modularna komponenta namijenjena mjerenju radarske refleksije. Iz određenog kuta podsjeća na dio trupa F-35, postavljen naopako, dok drugi u njemu vide sličnost s Boeingovim zrakoplovom Bird of Prey iz 1996. godine, često spominjanim u kontekstu novog američkog borbenog zrakoplova 6. generacije F-47.

Smješten sjeverozapadno od Victorvillea, Helendale je postrojenje pod okriljem Lockheed Martinova odjela Skunk Works, poznatog po razvoju tehnologije nevidljivih letjelica. Sastoji se od radarskih nizova i podesivih stupova na kojima inženjeri testiraju kako oblici raspršuju ili apsorbiraju radarske valove. Modeli se često postavljaju naopako kako bi se smanjile refleksije od tla i nosača te dobili čišći podaci.

Stručnjaci smatraju da objekt nije klasificiran, piše The Aviationist. Prototipovi nevidljivih letjelica obično se ispituju noću ili pod zaklonom. Činjenice da je objekt bio vidljiv danju i da je dron Reaper kružio iznad njega bez ikakve reakcije sugeriraju da se radi o nekalibriranom, neletećem testnom modelu koji služi za provjeru radarskih podataka.

Objava snimke ponovno je pokrenula raspravu o američkoj operativnoj sigurnosti (OPSEC) i pravu javnosti na promatranje vojnih objekata. Snimanje s javnog zemljišta, kao u ovom slučaju, potpuno je zakonito (što napominje i sam autor navedenog videa). Iako prava svrha objekta ostaje nepoznata, jedno je sigurno - Lockheedov pustinjski poligon i dalje skriva dovoljno tajni da fascinira ljubitelje zrakoplovstva.