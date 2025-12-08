Zainteresiranost za takozvani "plin za smijanje", odnosno dušikov oksid (N2O), kao brzo djelujući antidepresiv povećala se, s obzirom na to da znanstvenici ponovno istražuju njegovu kliničku učinkovitost.

Britanski znanstvenici sa Sveučilišta Birmingham i Oxford analizirali su sedam kliničkih ispitivanja s ukupno 247 sudionika, uz četiri protokolarna rada, koji predstavljaju planove budućih kliničkih ispitivanja. Njihov pregled pokazuje da inhalacija kontroliranih količina dušikovog oksida može smanjiti simptome kod osoba s jačom bolesti depresije i depresijom otporom na liječenje.

Ta populacija je često izgubila nadu u oporavak, što čini rezultate ove studije posebno uzbudljivima, kaže u članku objavljenom na stranicama Sveučilišta Birmingham konzultant psihijatar Steven Marwaha, s istog sveučilišta.

Volonteri su primali dušični oksid u koncentracijama od 25 posto ili 50 posto, dok su kontrolne skupine inhalirale placebo. Veće doze općenito su pružale jače smanjenje simptoma, ali su izazivale više nuspojava, poput mučnine, glavobolje i osjećaja disocijacije (otupljenost i gubitak kontakta s okolinom). Dobrobiti su se pojavile unutar dva sata i obično nestajale unutar tjedan dana, osim ako doziranje nije nastavljeno.

Potrebna dodatna istraživanja

Ovi rezultati ističu hitnu potrebu za novim tretmanima koji mogu nadopuniti postojeće puteve skrbi za pacijente, te je potrebno dodatno istraživanje kako bi se razumjelo na koji način ovaj pristup najbolje može podržati osobe koje žive sa teškom depresijom, ističe Marwaha, jedan od autora istraživanja koje je objavljeno u časopisu eBioMedicine.

Klinička psihologinja Kiranpreet Gill, isto sa Sveučilišta Birmingham ističe: Ova studija okuplja najbolje moguće dokaze koji ukazuju na to da dušični oksid ima potencijal pružiti brza i klinički značajna kratkotrajna poboljšanja kod pacijenata s teškom depresijom.

Naše analize pokazuju da dušični oksid može postati dio nove generacije brzo djelujućih tretmana za depresiju, zaključuje Gill.

Britanski znanstvenici sugeriraju da navedeni plin može smiriti glutamatergički sustav i povećati protok krvi u mozgu.

