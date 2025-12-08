Njemačka automobilska grupa Volkswagen planira ulaganja od 160 milijardi eura do 2030. godine, rekao je izvršni direktor Oliver Blume, signalizirajući skromniji iznos u uvjetima krize na dvama ključnim tržištima, Kini i Sjedinjenim Američkim Državama. Uprava grupe ažurira iznos ulaganja svake godine, u sklopu petogodišnjeg investicijskog plana, i u razdoblju od 2025. do 2029. zacrtala je iznos od 165 milijardi eura.

U razdoblju od 2024. do 2028. plan je predviđao 180 milijardi eura ulaganja, s vrhuncem u 2024. godini.

Grupa Volkswagen uključuje, uz istoimeni brend, i Porsche i Audi, i trenutno muku muči s američkim carinama i sa žestokom konkurencijom u Kini. Najviše je u takvim uvjetima stradala zarada Porschea koji na ta dva tržišta prodaje otprilike polovinu automobila.

Blume je za nedjeljno izdanje Frankfurter Allgemeine Zeitunga rekao da je fokus najnovijeg plana potrošnje "na Njemačkoj i na Europi", uključujući proizvode, tehnologiju i infrastrukturu.

Razmatra se i mogućnost tvornice u SAD-u čija bi gradnja ovisila o financijskoj potpori Washingtona, dodao je čelnik automobilskog diva.

Uprava ne očekuje rast brenda Porschea u Kini, ali Blume je naznačio mogućnost lokalizacije proizvodnje u okviru grupe, uz napomenu da bi jednoga dana mogli kreirati model Porschea prilagođen kineskom tržištu.