U Hrvatskoj je u siječnju prodano 3.946 novih putničkih automobila što je 11,5 posto manje nego u siječnju 2025., podaci su o novim registracijama koje u srijedu prenosi agencija Promocija Plus.

U prvom mjesecu ove godine najviše novih putničkih vozila prodala je Škoda, njih 515, pa taj proizvođač drži oko 13 posto ukupnog hrvatskog tržišta. Drugi je Volkswagen koji je prodao tek jedno vozilo manje, treća je Toyota s prodajom od 306 automobila i udjelom u ukupnoj prodaji od 7,7 posto.

Četvrto mjesto drži Suzuki (258 prodanih vozila i udjel od 6,5 posto), peti je Opel (209 prodanih i udjel od 5,3 posto).

VW T-Cross bio je najprodavaniji model u siječnju 2026., budući da je to vozilo odabralo 190 kupaca. Druga je Škoda Octavia koja je registrirana 163 puta, treća Suzuki Vitara (132).

Listu najprodavanijih modela kojih je u siječnju prodano više od stotinu zaključuje Suzuki Sx4 kojih je prodano 112.

U siječnju su, od kapitalaca, prodana po dva Aston Martina i Bentleya.

Iako na maloj bazi, hibridi su godinu započeli pobjedom nad benzincima. Hibrida je u siječnju prodano 1.815 ili 46 posto od ukupne prodaje, dok je benzinski motor odabrao 1.481 kupac, ili njih 37,5 posto.

Dizelaše i dalje preferira 451 kupac, odnosno njih 11,4 posto, a potpuno električna vozila njih 145 ili 3,7 posto. Na začelju su vozila na plinski pogon kojih je u prvom mjesecu ove godine prodano 54, odnosno 1,4 posto.