Predviđanje nestašica na bojištu prije nego što se one uopće dogode, postalo je praktičan cilj američke vojske, koja razvija softver koji modelira ponašanje neprijatelja, kako bi predvidio potražnju za streljivom, gorivom i medicinskom potporom.

Umjesto da se čeka da jedinice prijave nestašice, zapovjednici počinju oblikovati operativne planove temeljem podataka o opskrbi u stvarnom vremenu. Ta promjena smanjuje kašnjenja koja su ranije dovodila do višednevnih zastoja, nakon kojih bi se tijekom operacija pokazao kritičan manjak vojnih zaliha.

Ta transformacija dio je sustava Next Generation Command and Control, poznatog kao NGC2, koji američka vojska razvija kroz ponovljene vježbe, postupno uključujući u sustav oružje, vozila, senzore i tokove podataka. Tijekom aktualne vježbe u Fort Carsonu u Coloradu, vojnici i industrijski partneri američke vojske, uključujući i tvrtku Anduril, šire sustav kako bi podaci o opskrbi bili pristupačni i prediktivni.

Planiranje pod simuliranim napadom i praćenje potrošnje u stvarnom vremenu

James Craven, direktor programa NGC2 u Andurilu, rekao je u utorak na okruglom stolu za medije da se operativno planiranje više ne temelji na ručnim upitima o planovima za sljedećih 24 ili 48 sati, jer se planovi sada automatski oblikuju na temelju logističkih podataka, prenosi Business Insider.Logistički podaci i smjernice zapovjednika generiraju planove koji se testiraju protiv simuliranih neprijateljskih akcija, pokazujući kako se potražnja mijenja u različitim scenarijima.

S NGC2, možemo vidjeti dubinu spremnika, stope potrošnje i kako se one mijenjaju tijekom vremena, u stvarnom vremenu, rekao je Craven, objašnjavajući da umjetna inteligencija i strojno učenje analiziraju podatke kako bi procijenili učinke na vojne operacije i buduće potrebe za vojnom opskrbom.

Osim opskrbe, softver prati vozila, oružje i opremu kako bi predvidio održavanje i upozorio na kvarove prije nego što dođe do zastoja. Američki vojni dužnosnici kažu da model zamjenjuje reaktivni sustav (djeluje tek nakon što se pojavi problem ili potreba) koji, kako je upozorila američka general pukovnica Michelle Donahue, može odgoditi podršku i ostaviti jedinice na cjedilu na bojištu.