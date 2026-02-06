Nakon što su tvrtke koje se bave razvojem umjetne inteligencije osvojile simpatije javnosti razvojem AI chatbotova i različitih alata pogonjenih umjetnom inteligencijom, sad ponovno pokušavaju osvojiti korisnike AI agentima (autonomni softveri koji izvršavaju dinamične i nepredvidive zadatke).

Na tržištu su se pojavile brojne tvrtke sa svojim AI agentima koji imaju cijeli niz mogućnosti, a uskoro bi im se mogla priključiti i jedna hrvatska tvrtka.

Tehnološka tvrtka Daytona, koju su osnovali veterani hrvatske IT scene Ivan Burazin, Vedran Jukić i Goran Draganić, objavila je danas uspješno zatvaranje Series A runde investicije u iznosu od 24 milijuna dolara.

Kako su istaknuli iz Daytone, investiciju je predvodio FirstMark Capital, fond rizičnog kapitala koji je rano prepoznao gigante poput Airbnba, Pinteresta, Shopifyja, Discorda i Riot Gamesa.

Daytona zapravo gradi infrastrukuturu za potrebe AI agenata i to kao "sandboxe", virtualna računala koja se u milisekundama konfiguriraju prema potrebama agenta, poput memorije ili trajanja rada. Aktivni su samo dok traje zadatak, što, uz sigurnost, drastično smanjuje troškove jer se ne plaća neaktivna i troma tradicionalna infrastruktura.

Vjerujemo da se događa ključna promjena u tehnologiji – prelazimo s infrastrukture prilagođene ljudima na onu prilagođenu AI agentima, izjavio je Matt Turck, partner u FirstMarku i novi član upravnog odbora Daytone. Daytonin uspjeh je u tome što je omogućila da svaki AI agent dobije svoje računalo koje se pokreće u milisekundama. To je temeljni gradivni blok nove ekonomije temeljene na umjetnoj inteligenciji.

Daytona bilježi milijune kreiranih sandboxova dnevno, a platforma je postala nezaobilazan alat za širok raspon klijenata, od inovativnih startupova do Fortune 500 tvrtki.

Nevjerojatan tempo tima i njihova opsjednutost korisničkim iskustvom developera su inspirativni. To se najbolje vidi kroz stalnu aktivnost i podršku zajednice koju Daytona uživa na platformama poput Slacka i X-a. Ovo je tek početak ere AI agenta, a ne možemo zamisliti bolji i fokusiraniji tim koji bi izgradio tu infrastrukturu, istaknuo je Kevin Zhang, partner u fondu Upfront Ventures i član uprave Daytone.

Nova sredstva, ističu iz Daytone, koristit će se za proširenje kapaciteta i globalnu ekspanziju.