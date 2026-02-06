Nakon što su tvrtke koje se bave razvojem umjetne inteligencije osvojile simpatije javnosti razvojem AI chatbotova i različitih alata pogonjenih umjetnom inteligencijom, sad ponovno pokušavaju osvojiti korisnike AI agentima (autonomni softveri koji izvršavaju dinamične i nepredvidive zadatke).tri vijesti o kojima se priča Stiže Meteor Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti Više od refleksa Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali" Dva brenda dominiraju Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Na tržištu su se pojavile brojne tvrtke sa svojim AI agentima koji imaju cijeli niz mogućnosti, a uskoro bi im se mogla priključiti i jedna hrvatska tvrtka.
Tehnološka tvrtka Daytona, koju su osnovali veterani hrvatske IT scene Ivan Burazin, Vedran Jukić i Goran Draganić, objavila je danas uspješno zatvaranje Series A runde investicije u iznosu od 24 milijuna dolara.
Kako su istaknuli iz Daytone, investiciju je predvodio FirstMark Capital, fond rizičnog kapitala koji je rano prepoznao gigante poput Airbnba, Pinteresta, Shopifyja, Discorda i Riot Gamesa.
Daytona zapravo gradi infrastrukuturu za potrebe AI agenata i to kao "sandboxe", virtualna računala koja se u milisekundama konfiguriraju prema potrebama agenta, poput memorije ili trajanja rada. Aktivni su samo dok traje zadatak, što, uz sigurnost, drastično smanjuje troškove jer se ne plaća neaktivna i troma tradicionalna infrastruktura.
Vjerujemo da se događa ključna promjena u tehnologiji – prelazimo s infrastrukture prilagođene ljudima na onu prilagođenu AI agentima, izjavio je Matt Turck, partner u FirstMarku i novi član upravnog odbora Daytone. Daytonin uspjeh je u tome što je omogućila da svaki AI agent dobije svoje računalo koje se pokreće u milisekundama. To je temeljni gradivni blok nove ekonomije temeljene na umjetnoj inteligenciji.
Daytona bilježi milijune kreiranih sandboxova dnevno, a platforma je postala nezaobilazan alat za širok raspon klijenata, od inovativnih startupova do Fortune 500 tvrtki.
Nevjerojatan tempo tima i njihova opsjednutost korisničkim iskustvom developera su inspirativni. To se najbolje vidi kroz stalnu aktivnost i podršku zajednice koju Daytona uživa na platformama poput Slacka i X-a. Ovo je tek početak ere AI agenta, a ne možemo zamisliti bolji i fokusiraniji tim koji bi izgradio tu infrastrukturu, istaknuo je Kevin Zhang, partner u fondu Upfront Ventures i član uprave Daytone.
Nova sredstva, ističu iz Daytone, koristit će se za proširenje kapaciteta i globalnu ekspanziju.