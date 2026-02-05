Digitalna ekonomija tijekom posljednjeg desetljeća okrenula se prema pretplatničkom modelu pa, umjesto kupovanja softvera kao što je to bio slučaj prije, sada se za njegovo korištenje plaća mjesečna pretplata. Slično je i s brojnim servisima poput Netflixa, Spotifyja i drugih - ako želite uživati u filmovima i glazbi, za to svaki mjesec trebate platiti određeni mjesečni iznosi.

Dok smo na takve stvari navikli kada su u pitanju softver i servisi, isto ne možemo reći za npr. automobilsku industriji. Prije kupnje nekog automobila odaberete koju ćete dodatnu opremu kupiti, to platite i koristite. Bez dodatnih troškova.

Na velikom udaru kritika

Prije nekoliko godina BMW je pokušao uvesti takav pretplatnički model u svoja vozila te je na određenim tržištima u sklopu programa na zahtjev ConnectedDrive uključio mogućnost korištenja grijanih sjedala. A ta ih je mogućnost stajala 18 dolara mjesečno. Takva ideja i dodatna naplata za korištenje automobila koji ionako nije jeftin razbjesnila je kupce te se njemačka tvrtka našla na udaru velikih kritika. Ugrađivanje opcije koja bi se onda mogla koristiti samo ako se za nju dodatno plati, dok je ista opcija bez plaćanja naknade dostupna i u brojnim jeftinijim automobilima, pokazala se kao PR katastrofa za BMW.

Nije dugo trebalo i iz BMW-a su odustali od tog nepopularnog oblika pretplate te su opciju grijanih sjedala, ovisno o modelu, ponudili kao dio standardne ili dodatne opreme koju bi onda trebalo jednokratno platiti.

Udobnost i fleksibilnost

Tijekom nedavnog razgovora za medije, šefica komunikacija u njemačkoj kompaniji Alexandra Landers priznala je kako im odluka o pretplati za grijanje sjedala nije bila najpametnija. Dobili smo kritike zbog grijanih sjedala pa to baš nije bila najbolja stvar za početak, objasnila je i pokušala opravdati taj potez činjenicom da neke značajke povezane s naprednim sustavima pomoći vozačima imaju kontinuirane troškove za BMW kada ih kupci koriste.

Iako, dakle, kažu kako je pretplata bila loša ideja, i dalje će u svojim automobilima omogućiti otključavanje nekih opcija nakon kupovine. Iz ove tvrtke to su objasnili činjenicom kako kupcima žele osigurati maksimalnu udobnosti i fleksibilnost, što uključuje i mogućnost da retroaktivno odaberu dodatne funkcije i usluge.

Neke od opcija dostupnih kao pretplate ili jednokratne kupnje u BMW ConnectedDriveu u Velikoj Britaniji uključuju adaptivni ovjes, pomoć pri dugim svjetlima, informacije o sigurnosnim kamerama, adaptivni tempomat, animaciju dobrodošlice itd.

Izvor: Tech Spot