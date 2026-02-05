AI chatbotovi poput ChatGPT-a i Geminija izvrsni su u pružanju informacija, ali se njihova snaga često pretvara i u slabost. Korisnici nerijetko žele izravan odgovor, a ne opširan obilazak svih povezanih tema. Taj nesklad proizlazi iz načina na koji su ti sustavi uvježbani da daju prednost iscrpnosti, umjesto sažetosti.

Problem opširnosti kod ChatGPT-a i kako ga zaobići

ChatGPT ima sklonost unaprijed predviđati što bi korisnik mogao pitati sljedeće. Takvo ponašanje rezultira slojevitim objašnjenjima, čak i kada ona nisu zatražena. Jednostavne upute za kraći odgovor obično samo smanjuju duljinu teksta, ali zadržavaju zamorne uvodne fraze i pristojne formulacije.

Najučinkovitiji način kontrole ChatGPT-a jest postavljanje strogih ograničenja. Upute koje jasno određuju strukturu i svrhu odgovora, primjerice ograničavanje na jedan odlomak i isključivanje pozadinskog konteksta, pouzdanije su od općenitih zahtjeva za sažetošću.

ChatGPT omogućuje definiranje dugoročnog ponašanja putem prilagođenih uputa. Uvođenjem pravila koje daje prednost kratkim i izravnim odgovorima, znatno se smanjuje nepotrebno objašnjavanje. Iako se kod složenijih tema može vratiti opširnosti, svakodnevna uporaba na taj način postaje osjetno čišća.

Primjer takve prilagođene upute može biti sličan slijedećem: Kada odgovaraš na pitanja, odgovori trebaju biti kratki i izravni, osim ako izričito ne zatražim više.

Kako oblikovati upit za izbjegavanje Gemijieve opširnosti?

Gemini pak pokazuje drukčiji oblik pretjerane opširnosti. Čak i jednostavna pitanja često su obložena kontekstualnim okvirom i započinju širokim analitičkim tvrdnjama. To odražava njegovo podrijetlo u pretraživanju i istraživanju, gdje se širi kontekst obično očekuje.

Gemini najbolje reagira kada su ograničenja jasno postavljena na samom početku upita. Precizno određivanje broja rečenica i izričita zabrana dodatnog objašnjavanja signaliziraju da se traži isključivo srž odgovora. U takvom okviru Gemini pouzdanije isporučuje sažete odgovore.

Sažetost kao vještina

Oba Ai chatbota iznimno su moćna, no sažetost je i dalje nešto što im korisnik mora aktivno nametnuti. Uz disciplinirano postavljanje upita, umjetna inteligencija može biti informativna bez pretvaranja svakog razgovora u, više manje, predavanje.

Izvor: TechRadar