Korisnici ChatGPT-a pripremaju se za oproštaj od jednog od najcjenjenijih OpenAI-jevih AI modela, ChatGPT-4o. OpenAI je prošlog tjedna objavio da će povući nekoliko starijih modela, uključujući GPT-5, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini i o4-mini. Službeni posljednji dan korištenja tih modela je petak, 13. veljače.

Za mnoge korisnike, GPT-4o nije bio samo još jedan AI model. Naime, imao je osobnost koju su korisnici zavoljeli. Reddit zajednice odražavaju nadolazeći gubitak, pri čemu neki korisnici tuguju za GPT-4o kao da gube "suputnika", prenosi portal Mashable. Njegova ravnoteža prijateljskog tona i prilagodljivosti stvorila je kod korisnika osjećaj istinske povezanosti.

Znamo da će gubitak pristupa GPT‑4o biti frustrirajući za neke korisnike i ovu odluku nismo donijeli olako. Povlačenje modela nikada nije lako, ali nam omogućuje da se usredotočimo na poboljšanje modela koje većina ljudi danas koristi, napisala je tvrtka u objavi na blogu.

GPT-4o se već suočavao s povlačenjem. Kada je OpenAI prošle godine predstavio GPT-5, GPT-4o je bio privremeno uklonjen. Korisnici su kritizirali novu verziju kao kratku i manje prijateljsku. OpenAI ga je kasnije tog tjedna vratio, priznajući frustraciju korisnika kao razlog vraćanja.

Stručnjaci su upozoravali da ponašanje GPT-4o ponekad prelazi u ono običnog sluge, previše potvrđujući ideje korisnika.

Trenutno samo 0,1 posto korisnika, odnosno otprilike 800.000 od ukupno 800 milijuna tjedno aktivnih korisnika, redovito koristi GPT-4o. Nakon povlačenja, korisnici će prijeći na novije modele, GPT-5.1 i GPT-5.2, od kojih je potonji već pokazao da je problematičan.