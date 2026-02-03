Korisnici ChatGPT-a pripremaju se za oproštaj od jednog od najcjenjenijih OpenAI-jevih AI modela, ChatGPT-4o. OpenAI je prošlog tjedna objavio da će povući nekoliko starijih modela, uključujući GPT-5, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini i o4-mini. Službeni posljednji dan korištenja tih modela je petak, 13. veljače.tri vijesti o kojima se priča Nova vrsta obrane VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici Podizanje proizvodnje resursa Revolucionarna nova tehnologija pretvara tone ugljenog otpada u tražene elemente za moderne uređaje
Za mnoge korisnike, GPT-4o nije bio samo još jedan AI model. Naime, imao je osobnost koju su korisnici zavoljeli. Reddit zajednice odražavaju nadolazeći gubitak, pri čemu neki korisnici tuguju za GPT-4o kao da gube "suputnika", prenosi portal Mashable. Njegova ravnoteža prijateljskog tona i prilagodljivosti stvorila je kod korisnika osjećaj istinske povezanosti.
Znamo da će gubitak pristupa GPT‑4o biti frustrirajući za neke korisnike i ovu odluku nismo donijeli olako. Povlačenje modela nikada nije lako, ali nam omogućuje da se usredotočimo na poboljšanje modela koje većina ljudi danas koristi, napisala je tvrtka u objavi na blogu.
GPT-4o se već suočavao s povlačenjem. Kada je OpenAI prošle godine predstavio GPT-5, GPT-4o je bio privremeno uklonjen. Korisnici su kritizirali novu verziju kao kratku i manje prijateljsku. OpenAI ga je kasnije tog tjedna vratio, priznajući frustraciju korisnika kao razlog vraćanja.
Stručnjaci su upozoravali da ponašanje GPT-4o ponekad prelazi u ono običnog sluge, previše potvrđujući ideje korisnika.
Trenutno samo 0,1 posto korisnika, odnosno otprilike 800.000 od ukupno 800 milijuna tjedno aktivnih korisnika, redovito koristi GPT-4o. Nakon povlačenja, korisnici će prijeći na novije modele, GPT-5.1 i GPT-5.2, od kojih je potonji već pokazao da je problematičan.