Vertiv je u suradnji s Tehničkim veleučilištem u Zagrebu (TVZ) predstavio novi specijalizirani program „Projektiranje podatkovnog centra" na Odjelu elektrotehnike. Ovaj stručni program osmišljen je kako bi sudionicima otvorio vrata karijeri u industriji podatkovnih centara te ih dodatno osposobio za digitalnu budućnost Hrvatske. Riječ je o strateškom iskoraku u visokom obrazovanju, usmjerenom na razvoj kadrova za rastuće potrebe tržišta podatkovne infrastrukture. Prijave za ciklus nastave u veljači trenutno su otvorene za sve zainteresirane i kvalificirane kandidate.
Kako je istaknuto tijekom predstavljanja, program Projektiranje podatkovnog centra ima za cilj pružiti polaznicima detaljno razumijevanje ključnih tehničkih aspekata projektiranja i optimizacije podatkovnih centara, s posebnim naglaskom na elektroenergetske sustave. Kroz praktične vježbe, rad sa softverskim alatima i rješavanje stvarnih inženjerskih problema, sudionici stječu znanja potrebna za osmišljavanje, implementaciju i održavanje sustava koji zadovoljavaju najviše energetske i sigurnosne standarde suvremene industrije.
Program vodi profesor doc. dr. sc. Stjepan Tvorić, pročelnik Odjela elektrotehnike, a razvijen je u skladu s aktualnim potrebama industrije i najnovijim tehnologijama koje se koriste u infrastrukturi podatkovnih centara. Zahvaljujući bliskoj suradnji s tvrtkom Vertiv, program polaznicima omogućuje izravan pristup iskusnim stručnjacima iz područja elektrotehnike, infrastrukture podatkovnih centara i elektroenergetskih sustava, naprednim tehnologijama te praktičnim znanjima iz stvarnih projekata. Program je namijenjen inženjerima elektrotehnike i stručnjacima iz srodnih tehničkih područja koji žele produbiti svoje znanje. Poseban naglasak stavlja se na tehničku stručnost, analitičke vještine te primjenu suvremenih CAD alata i inženjerskih rješenja.
Izuzetno nam je drago što smo na Elektrotehničkom odjelu pokrenuli program Projektiranje podatkovnog centra, koji je razvijen u bliskoj suradnji s tvrtkom Vertiv, jednim od globalnih lidera u području digitalne infrastrukture. Ova suradnja omogućuje našim polaznicima neposredan uvid u stvarne industrijske procese i najnaprednije tehnologije koje se koriste u modernim podatkovnim centrima. Suradnja s tvrtkom Vertiv znači da sudjelujemo u raspravama o aktualnim inženjerskim izazovima, koristimo primjere i studije iz stvarnih projekata te implementiramo alate i metode koje industrija danas zahtijeva. Polaznici će tako razvijati kompetencije koje su izravno tražene na tržištu rada, od projektiranja energetskih i rashladnih sustava do optimizacije infrastrukture prema stvarnim industrijskim standardima. Vjerujemo da ovakvi programi, utemeljeni na stvarnim znanjima i iskustvima iz industrije, značajno doprinose pripremi novih stručnjaka koji će oblikovati budućnost elektroenergetske i informacijske infrastrukture, istaknuo je prof. Tvorić
Polaznici programa projektirat će elektroinstalacije i elektroenergetske sustave uz pomoć CAD alata te steći praktično iskustvo u njihovoj instalaciji i održavanju. Program se u potpunosti financira putem vaučera za obrazovanje odraslih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), u sklopu nacionalne inicijative za obrazovanje, za sve prihvatljive kandidate koji žele unaprijediti svoje kompetencije u odabranom području.
Vertiv i Tehničko veleučilište u Zagrebu izgradili su snažno dugoročno partnerstvo kroz brojne zajedničke projekte. Jedan od ključnih rezultata te suradnje je pokretanje studija za projektiranje podatkovnih centara, koji studentima pruža stvarno radno iskustvo i dodatne mogućnosti zapošljavanja u brzo rastućem sektoru. Ponosni smo što zapošljavamo brojne alumnije TVZ-a, uključujući i u našem proizvodnom pogonu u Rugvici, čime osnažujemo lokalne talente. Također, bilježimo snažnu potražnju za stručnjacima u području podatkovnih centara u svim industrijama, a ova inicijativa pomaže studentima da steknu vještine potrebne za zadovoljavanje te potražnje, dodao je Vedran Brzić, potpredsjednik za infrastrukturna rješenja za Europu, Bliski istok i Afriku u tvrtki Vertiv.