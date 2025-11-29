Iako većini ime Palmera Luckeyja nije toliko dobro poznato, on je jedan od pionira razvoja AR i VR naočala. Prije više od deset godina privukao je pažnju i Marka Zuckerberga koji je godinama živio u uvjerenju kako ćemo u budućnosti vrijeme provoditi u virtualnim, a ne stvarnim svjetovima pa je kupio Luckeyjevu kompanije Oculus VR za 2 milijarde dolara.

Osnivač Oculusa na početku je ostao u kompaniji, no naknadno je digao sidro i posvetio se drugoj industriji - vojnoj. Osnovao je kompaniju za razvoj naprednih obrambenih sustava baziranih na autonomiji i umjetnoj inteligenciji. Vrijednost ove tvrtke, prema posljednjoj investicijskoj rundi tijekom koje je prikupljeno 2,5 milijardi dolara, iznosi čak 30,5 milijardi dolara. Takva velika vrijednost bazirana je na njihovoj tehnologiji koja bi u budućnosti trebala dominirati bojištima, ali i na brojnim potpisanim ugovorima s vojskama, uključujući i ugovore za razvoj i proizvodnju autonomnih letjelica i sustava za obaranje dronova, od kojih se neki već koriste na bojištima.

Nezadovoljni Ukrajinci

No prema novom izvještaju Wall Street Journala, njihovo autonomno oružje koje se testira, ali i koje je već u uporabi daleko je od savršenog. Problemi su, čini se, brojni.

Ranije ove godine našli su na velike probleme s više od 12 morskih dronova tijekom mornaričke vježbe u Kaliforniji, a situacija je bila tako ozbiljna da su mornari upozorili na ozbiljno kršenje sigurnosnih pravila koje bi potencijalno moglo dovesti čak i do ljudskih žrtava. Tijekom ljetnog testa autonomnog mlaznog lovca došlo je do tehničkog problema koji je oštetio motor, dok je jedan od borbenih sustava za borbu protiv dronova izazvao veliki požar u Oregonu.

Osim pri testiranju, Andurilovo naoružanje zakazalo je i u stvarnim situacijama, na bojnim poljima tijekom ukrajinsko-ruskog rata. Problemi su bili tako ozbiljni da su ukrajinske snage prošle godine prestale koristiti njihovu tehnologiju jer se pokazala nepouzdanom. Ukrajinska vojska, naime, u svom arsenalu ima Andurilove dronove Altius, no pokazalo se da, ne samo da te autonomne bespilotne letjelice nisu uspjele pogoditi mete, već su se i rušile.

Usprkos tome, iz Luckeyjeve kompanije nisu zabrinuti. Naime, tvrde kako svi dosadašnji problemi koji su se pojavili tijekom testiranja i stvarnih situacija u biti ne ukazuju na neke temeljne nedostatke u njihovoj tehnologiji. Svi su ti izazovi i problemi, barem tako tvrde, uobičajeni za razvoj oružja, a pohvalili su se kako je njihov inženjerski tim u posljednje vrijeme ostvario značajan napredak.

Luckey će nastaviti s razvojem svoje vojno-autonomne tehnologije, a nažalost živimo u vremenima kada je potražnja za modernim tehnološkim oružjem u velikom porastu tako da ne treba sumnjati da će, kada Anduril riješi svoje probleme, imati jako veliko tržište na koje će moći plasirati svoje proizvode.

Izvor: Tech Crunch

