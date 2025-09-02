Već neko vrijeme poznati su planovi Volkswagena na tržištu električnih automobila. Njemačka kompanija želi smanjiti dominaciju Kineza fokusom na jeftinije modele, a upravo takva vozila namjeravaju predstaviti tijekom sljedećih nekoliko godina.

O dva takva modela - ID.1 i ID.2all već smo pisali te je poznato kako bi takva vozila trebala izgledati i kolika bi trebala biti njihova cijena. Sljedeće godine u prodaji bi se trebao pojaviti ID.2 s početnom cijenom od oko 25 tisuća dolara, a godinu kasnije i model ID.1 koji bi na europskom tržištu trebao biti dostupan po cijeni od 20 tisuća eura.

VW će detaljne informacije o ovim automobilima, uključujući sve specifikacije i cjenovne opcije po kojima će biti dostupni objaviti prilikom njihova službenog predstavljanja, a sljedeći tjedan namjeravaju prikazati još jedan svoj cjenovno povoljniji automobil koji će biti baziran na istoj modularnoj arhitekturi MEB.

Predstavljanje krajem tjedna

Iako će biti skuplji u odnosu na ostala dva modela, za očekivati je da bi mogao biti popularniji jer riječ je o SUV verziji modela ID.2. Kompanija je ovaj tjedan na službenim strancima i društvenim mrežama prikazala skice modela (riječ je o, kako kažu, konceptom automobilu koji je blizu proizvodnog modela) koji će predstaviti 7. rujna, prije službenog početka IAA Mobility Showa u Munchenu.

Tada bi trebali saznati i ime ovog vozila (u medijima se o njemu najčešće govori kao o modelu ID.2 SUV), a možda i planiranu cijenu. Jasno je kako će ona biti viša od cijene modela ID.2, koja će iznositi od 25 tisuća eura, no sigurno će biti značajno niža od 40 tisuća eura koliko otprilike iznosi početna cijena njihova drugog električnog SUV-a ID.4.

Objavljene slike pokazuju robusno vozilo s velikim kotačima i svjetlosnim trakama s prednje i stražnje strane, no kako je riječ o konceptu možemo očekivati kako će se neke stvari mogu promijeniti do predstavljanja konačnog modela. Npr. na skicama se ne vide ručke za otvaranje automobila te možemo pretpostaviti kako će se one pojaviti na konačnom modelu.

Što se dimenzija tiče, automobilski novinari pretpostavljaju kako će to biti vozilo s dimenzijama koje će biti slične, a možda i malo veće u odnosu na ID.2 koji je dug 4,05 metara, širok 1,812 metara te visok 1,53 metara. Uspoređuju ga s T-Crossom, no zbog EV platforme na kojoj će biti baziran, trebao bi imati više prostora u unutrašnjosti. Model ID.2 dizajniran je s prednjim motorom snage 222KS, do stotke može za sedam sekundi te maksimalno može uhvatiti 160 km/h pa će biti zanimljivo vidjeti kakve će biti mogućnosti njegove SUV verzije. Sve te detalje trebali bi saznati krajem ovog tjedna.

