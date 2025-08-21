VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu

Njemački automobilski gigant napravio je još jedan korak prema razvoju automobila koji bi mogao predstavljati prekretnicu za ovu tvrtku na tržištu električnih automobila. Volkswagen je postigao dogovor s portugalskom vladom oko investicije teške 30 milijuna eura za proizvodnju novog početnog modela njihova električnog vozila. Ono će se proizvoditi u VW-ovoj tvornici Autoeuropa u blizini Lisabona, a kako je tom prigodom naglasio predsjednik tvornice Thomas Hegel Gunther, proizvodnja automobila planirana je za sredinu 2027. godine.

Taj početni model, o kojem smo već više puta pisali, kupce bi trebao privući prvenstveno - cijenom. Naime, planirano je da osnovna cijena modela VW ID.EVERY1 iznosi 20 tisuća eura. U Volkswagenu vjeruju kako bi to trebalo biti dovoljno za privlačenje brojnih novih kupaca kojima je do sada najveći problem za kupovinu takvog tipa vozila predstavljala cijena. U odnosu na situaciju od prije nekoliko godina, danas su zaista na tržištu dostupni jeftiniji modeli, pri čemu su se kao veliki konkurenti tradicionalnim automobilskim kompanijama pokazale kineske kompanije poput BYD-a.

U fokusu cijena

Njihova kombinacija pristupačne cijene i napredne tehnologije pokazala se odličnom ne samo na lokalnom tržištu, nego sve više i na inozemnim tržištima, uključujući i Europu.

VW ne želi zaostati za konkurentima te žele zauzeti što veći udio na tržištu pa su upravo zato fokus stavili na jeftinije modele. Ranije su već predstavili koncept ID.EVERY1 i riječ je o vozilu dužine 3,88 m koji je malo kraći od popularnog Pola (nešto je malo duži od 4 metra), a na tržištu ga očekujemo nakon modela VW ID.2 čije predstavljanje očekujemo sljedeće godine. VW ID.1 na tržištu bi se trebao pojaviti, dakle, 2027., a osim što će to biti cjenovno najpovoljniji Volkswagenov električni automobil, zahvaljujući suradnji s Rivianom, trebao bi imati novi i napredniji softver.

Prema Hegel Guntheru, s modelom VW.1, ali i druga dva cjenovno povoljnija modela - VW.ID2 i njegovom SUV verzijom, sljedećih godina budućnost će postati realnost za Volkswagen.

Izvor: Electrek