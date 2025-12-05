Crni petak ili Black Friday više nije ograničen samo na tržište SAD-a, već se proširio po cijelom svijetu. A to za brojne prodavatelje znači i komunikaciju s kupcima iz više država. Stoga ne iznenađuje da se trgovci i prodavatelji sve više okreću različitim kanalima komunikacije ne bi li svoje kupce informirali o akcijama, ali i komunicirali s njima oko eventualnih problema.

Tako je Infobip objavio kako je tijekom ovogodišnjeg Black Friday razdoblja korištenje RCS-a (Rich Communication Services) poraslo za 277 posto, u usporedbi s prethodnom godinom. E-mail je također ostao jedan od ključnih kanala među trgovcima i potrošačima, s godišnjim rastom od 241 posto, što ukazuje na to da promotivne i transakcijske komunikacije i dalje snažno potiču korisnički angažman tijekom vrhunca sezone blagdanske kupovine.

Zabilježen je značajan porast interakcija ne samo u Sjevernoj Americi, već i u drugim ključnim regijama. U LATAM regiji kanali poput WhatsAppa (+46 %), e-maila (+61 %) i RCS-a (+464 %) ostvarili su snažan rast. Europa je također postigla impresivne rezultate, uz rast SMS-a od 65 posto, Voicea 25 posto, WhatsAppa 162 posto i RCS-a 361 posto. U APAC regiji e-mail se istaknuo kao glavni pokretač s povećanjem od 243 posto, dok su Voice (+84 %) i WhatsApp (+13 %) također zabilježili rast.

Tijekom razdoblja Cyber Weeka, koje obuhvaća Black Friday do Cyber Mondayja, Infobip je zabilježio značajan rast – broj interakcija porastao je s 11,6 milijardi u 2024. na 12,2 milijarde u 2025., što predstavlja porast od 5,17 posto na godišnjoj razini.

Infobip je također utvrdio da su RCS i WhatsApp zajedno generirali 504,8 milijuna interakcija, što predstavlja rast od 27,3 posto na godišnjoj razini, dodatno potvrđujući globalni pomak prema bogatijoj komunikaciji s korisnicima tijekom Cyber Week razdoblja. RCS se posebno istaknuo kao jedan od najbrže rastućih kanala ove shopping sezone, ostvarivši rast od 209,4 posto u odnosu na 2024. godinu. E-mail je ostao popularan kanal, te je zabilježio povećanje od 322,6 posto, potaknuto stabilnim rastom promotivnog korištenja.

Naši podaci pokazuju koliko brzo RCS postaje način na koji ljudi kupuju i komuniciraju, a njihov porast korištenja jasno potvrđuje da trgovci prihvaćaju kanale koji nude bogatija iskustva, veći angažman i bolje rezultate. Budući da potrošači traže više opcija i ponuda, potrošnja je dosegnula više razine tijekom vikenda između Black Fridayja i Cyber Mondayja. Kako bi odgovorili na ovu potražnju, brendovi moraju biti dobro pripremljeni te ulagati u relevantnost i personalizirane interakcije, izjavio Silvio Kutić, suosnivač i glavni izvršni direktor Infobipa.

