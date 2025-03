"Od Europe za Europu": Ovo je njemački odgovor kineskoj konkurenciji i Musku

Na događanju održanom u Wolfsburgu VW je napokon predstavio svoj najjeftiniji električni automobil, kojim namjerava konkurirati sve opasnijoj kineskoj autoindustriji, ali i Tesli, koja u posljednje vrijeme bilježi veliki pad. Samo ime konceptnog modela koji je prikazan dovoljno govori o očekivanjima koja u ovom njemačkom automobilskom divu imaju - ID.EVERY1. Dakle, riječ je o električnom automobilu namijenjenom za sve.

To je je pametan, fleksibilan i cjenovno povoljan automobil čija bi osnovna cijena serijskog modela trebala iznositi oko 20 tisuća eura. Dok je to odlična vijest za sve koji razmišljaju o električnom automobilu, no ne žele ga previše platiti, loša vijest je da će na njega morati sačekati jer je početak njegove prodaje najavljen za dvije godine.

Idealan za grad i male udaljenosti

VW ID.EVERY1



S obzirom na to da je riječ o električnom automobilu male cijene, takva trebaju biti i očekivanja od njega te je jasno kako je riječ o vozilu idealnom za gradske ceste i male udaljenosti. Snaga električnog motora iznosi 94 KS, uz doseg od oko 250 km i maksimalnu brzinu od 130 km/h. Prilično skromno, tako da možemo pretpostaviti kako će to mnogima biti idealan drugi, odnosno gradski automobil kojim neće ići na neka duža ili obiteljska putovanja jer u njemu ima mjesta za četiri osobe te 305 litara prtljažnog prostora.

Automobil je baziran na Volkswagenovoj MEB modularnoj platformi, koja je napravljena za veći raspon automobila - od ovakvih malih gradskih vozila do većih SUV-ova. Do 2027. VW planira predstaviti četiri automobila bazirana na toj platformi - pored modela ID.1, u planu su još i ID.2all, koji će se u prodaji pojaviti sljedeće godine po cijeni od oko 25 tisuća eura, te sportska verzija ID.GTI. Model ID.EVERY1 bit će prvi njihov automobil koji će raditi na potpuno novoj i snažnoj softverskoj arhitekturi koja će mu omogućiti da bude spreman za budućnost, odnosno da se s godinama nadograđuje novim opcijama.



Šef dizajna njemačke tvrtke Andreas Mindt posebno je izdvojio dizajnerske elemente i detalje poput dinamičkih prednjih svjetala i nasmijanog stražnjeg dijela, koji mu daju karakter i identitet s kojim se ljudi mogu povezati. Zanimljivo, prilikom predstavljanja iz te su kompanije komentirali kako je riječ o automobilu "od Europe za Europu", što znači da bi njegova prodaja mogla biti ograničena samo na europsko tržište.

