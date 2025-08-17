Znanost

Hrvatska klimatologinja otkriva što nas čeka do 2070.: "To više nisu scenariji daleke budućnosti, nego proces koji je već započeo"

Klimatske promjene mogle bi smanjiti privlačnost vrhunca turističke sezone, pa bi proljeće i jesen mogli postati privlačniji periodi za odmor i aktivnosti na otvorenom.

Hina | 17.08.2025. / 09:45 komentari
Odmor u hladu, ilustracija (Foto: Getty Images)

Prosječna godišnja temperatura zraka u Hrvatskoj se od druge polovice 20. stoljeća stalno povećava i potvrđuje predviđanja klimatskih modela o rastu za 2-2,4 stupnja do 2070., no odgovornim odlukama mogu se ublažiti najteže posljedice klimatskih promjena, ističu hrvatski klimatolozi.

tri vijesti o kojima se priča Pacijent s karcinomom, ilustracija Važno za sprečavanje razvoja raka Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo Tibetanske antilope Sve to na 5G Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu Zabrinutost, ilustracija Zabrinut je… Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini

Zagrijavanje se bilježi u svim godišnjim dobima, ali je najizraženije ljeti, kada razlika postaje najočitija. Također, porast nije zahvatio samo prosječne vrijednosti, nego su povećane i najniže i najviše dnevne temperature zraka.

Ljeti sve češće bilježimo tople i vruće dane, ali i tople noći, kada se temperatura ne spušta ispod 20 Celzijevih stupnjeva, kaže se u izvještaju Sare Ivasić iz Odjela za klimatske promjene i biometeorologiju DHMZ-a, koji je dostavljen Hini.  

Primjerice, u kontinentalnoj Hrvatskoj tijekom 90-ih godina 20. stoljeća gotovo da i nije bilo toplih noći, dok ih posljednjih desetak godina, koje su ujedno među najtoplijima na svjetskoj razini otkad postoje mjerenja, imamo i do deset svake godine.

Na područjima uz Jadran taj je broj još i veći. U Dubrovniku i Splitu čak 91 posto noći u tri ljetna mjeseca 2004. klasificirane su kao tople noći. Nekad rijetki, neuobičajeno topli ljetni dani i noći, danas su postali dio klimatske stvarnosti.

Umjesto 33, uobičajeno 35 Celzijevih stupnjeva 

Prema umjerenom scenariju rasta emisija stakleničkih plinova (RCP4.5), Hrvatska će u razdoblju od 2041. do 2070. doživjeti znatno toplija ljeta nego što ih pamtimo iz razdoblja od 1981. do 2010. godine.

Na područjima uz Jadran te u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj očekuje se porast ljetnih maksimalnih temperatura u iznosu od 2,0 do 2,2 Celzijeva stupnja, dok je projicirani porast za gorsku Hrvatsku i unutrašnjost Istre između 2,2 i 2,4 Celzijeva stupnja.

To znači da bi u današnjoj klimi dan s maksimalnom temperaturom od 33 Celzijevih stupnjeva, koji doživljavamo kao vrući ljetni dan, u budućnosti bio bliže 35 Celzijevih stupnjeva,  što ne bi predstavljalo iznimku, nego uobičajenu pojavu, precizira Sara Ivasić.

Također, središnja Hrvatska mogla bi imati 7,5 do 10 dodatnih toplih dana svakog ljeta. U unutrašnjosti Dalmacije očekuje se 5 do 10 toplih dana više, a uz obalu taj porast bi iznosio od 10 do 17,5 dana.

I noći će, jednako tako, postati toplije. Broj toplih noći mogao bi porasti za oko 22 posto na područjima uz Jadran te za 20 do 22 posto u središnjoj Hrvatskoj.

Povećanje broja toplih noći dovodi do smanjenja mogućnosti noćnog osvježenja i kvalitetnog odmora, što stvara sve veći toplinski stres, kako za ljude, tako i za prirodu, ističe klimatologinja DHMZ-a.

Topli dani u klimatskim projekcijama definiraju se kao dani kada se najviša dnevna temperatura zraka dosegne ili prijeđe prag od 25 Celzijevih stupnjeva. Tople noći su noći kada se temperatura ne spusti ispod određenog toplinskog praga.

Ljeti ćemo imati manje kiše

Na toplinski stres u gradovima dodatno utječe učinak urbanog toplinskog otoka. Na izrazito neugodnu ljetnu vrućinu ne utječu samo vremenske prilike, nego i materijali koji prevladavaju u urbanim prostorima, promet te rad klimatizacijskih uređaja. Površine poput betona i asfalta danju učinkovito upijaju Sunčevo zračenje, a noću ga polako otpuštaju natrag u atmosferu. Vozila u prometu ispuštaju stakleničke plinove i toplinu, dok klimatizacijski uređaji višak topline iz zatvorenih prostora izbacuju na ulice. Zbog toga gradovi mogu biti i do 10 Celzijevih stupnjeva topliji od okolnih ruralnih područja, što noći čini još manje ugodnima i opterećuje zdravlje gradskih stanovnika.

Klimatske projekcije pokazuju da će se u Hrvatskoj promijeniti i količina te sezonski raspored oborine. Ljeti ćemo imati manje kiše gotovo posvuda, a najveće smanjenje, od 15 do 20 posto, očekuje se u Primorju, središnjoj Dalmaciji i gorskoj Hrvatskoj.

Manja količina oborine tijekom ljeta znači i više suhih dana. Njihov broj mogao bi porasti posebno u gorju i unutrašnjosti Dalmacije (do 5 posto do 7,5 posto više suhih dana godišnje), a ljeti će taj trend biti najizraženiji (od 5 posto do 7,5 posto dodatnih suhih dana). Stoga je vjerojatno da ćemo doživjeti sve češću pojavu još suših ljeta, s duljim razdobljima bez kiše, kaže se.  

Smanjenje emisija i ulaganje u prilagodbu 

Opisane klimatske promjene imat će izravan utjecaj na naš život i gospodarstvo. U poljoprivredi, porast temperature zraka može produžiti sezonu rasta biljaka i povećati akumulaciju topline, no nedostatak oborine ljeti mogao bi ugrožavati prinose tradicionalnih kultura. Također, porast temperature tla te duljina trajanja visoke zagrijanosti tla dodatno pojačavaju proces isparavanja kojim se gubi voda iz tla.

Također, izgledan je i daljnji porast rizika od šumskih požara u Dalmaciji, ali i u kontinentalnim dijelovima zemlje.

Sve bi to moglo smanjiti privlačnost vrhunca turističke sezone, pa bi proljeće i jesen mogli postati privlačniji periodi za odmor i aktivnosti na otvorenom.

Promjene koje predviđaju klimatski modeli, toplija ljeta, češće tople noći, manjak oborine ljeti uz učestalije suše, nisu više scenariji daleke budućnosti. To je proces koji je već započeo. Naše društvo trebat će se prilagoditi novim klimatskim uvjetima, uz modernizaciju poljoprivrede i uspostavu sustava navodnjavanja, učinkovitije upravljanje vodnim resursima, pa sve do implementacije rješenja za ublažavanje učinaka toplinskih valova u gradovima, ističe Sara Ivasić.

Ona naglašava da izazovi nisu mali, ali da pravodobno djelovanje uz smanjenje emisija stakleničkih plinova i ulaganje u prilagodbu može ublažiti najteže posljedice klimatskih promjena i omogućiti da se na održiv način iskoriste i prednosti, poput produljenja turističke sezone u proljeće i jesen.

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Hrvatska klimatologinja otkriva što nas čeka do 2070.: "To više nisu scenariji daleke budućnosti, nego proces koji je već započeo"
Veće suše i požari
Hrvatska klimatologinja otkriva što nas čeka do 2070.: "To više nisu scenariji daleke budućnosti, nego proces koji je već započeo"
Microsoft pokreće "hitnu" istragu: Jesu li Izraelci koristili njihovu tehnologiju za masovni nadzor Palestinaca?
Kakve će bit posljedice?
Microsoft pokreće "hitnu" istragu: Jesu li Izraelci koristili njihovu tehnologiju za masovni nadzor Palestinaca?
Šef tehnološke kompanije ne vjeruje u katastrofične najave o AI: "To je apsurdan koncept"
Jeet Patel
Šef tehnološke kompanije ne vjeruje u katastrofične najave o AI: "To je apsurdan koncept"
Klimatske promjene mogle bi pojačati utjecaje geomagnetskih oluja
Promjene koje nas tek čekaju
Klimatske promjene mogle bi pojačati utjecaje geomagnetskih oluja
VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena
Prva faza trudnoće
VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena
Različite generacije različito prakticiraju "doomscrolling": Donosimo nekoliko strategija kao ga se nositi s njim
Nekim je teže
Različite generacije različito prakticiraju "doomscrolling": Donosimo nekoliko strategija kao ga se nositi s njim
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena
Prva faza trudnoće
VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Italija: Preminulo dvoje novorođenčadi, sumnja se na kontaminirani deterdžent
Tuga u Italiji
U istoj večeri preminule dvije bebe, vlasti hitno povukle deterdžent za pranje
Išli su u posjet ocu, a onda su poginuli: Roditelji slomljeni na mjestu kobne nesreće: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
Tragedija u Srbiji
Braća išla u posjet ocu i poginula, roditelji se slomili: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
Pakistan: VIše od 320 mrtvih zbog jakih kiša
monsun u Aziji
Više od 320 ljudi poginulo u strašnoj oluji: Umrli su od udara groma, struje, mnogi su zatrpani
show
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
Šime Elez, kojeg povezuju s Majom Šuput ima novi imidž
odvažan korak!
Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput
Princ William i Kate Middleton sele se u novu kuću u Windsoru
dugo su o tome razmišljali
Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Može li vam kosa ponovno narasti nakon alopecije?
Ovisi o ovome
Može li vam kosa ponovno narasti nakon alopecije?
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
sport
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
ŠTETA ŠTO NIJE ZAVRŠIO
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
VIDEO Runda za povijest: Britanac bacao bombe, ali Hrgović izdržao kao da je od stijene odvaljen!
Nevjerojatno
VIDEO Runda za povijest: Britanac bacao bombe, ali Hrgović izdržao kao da je od stijene odvaljen!
Hrgović uvjerljivo svladao Adeleyea u meču koji je ponudio najluđu rundu njegove karijere
BRAVO, MAJSTORE
Hrgović uvjerljivo svladao Adeleyea u meču koji je ponudio najluđu rundu njegove karijere
tv
Zlatni kavez: U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
ZLATNI KAVEZ
U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
Daleki grad: Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
DALEKI GRAD
Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
Leyla: Lijepa i svestrana glumica - pogledajte koji je fakultet završila prije glume
LEYLA
Lijepa i svestrana glumica - pogledajte koji je fakultet završila prije glume
putovanja
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Pogled s terase je vau!
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
SAD zabrana prodaje životinjskih pluća
Od 1971. godine
U Hrvatskoj se ovaj komad mesa može kupiti u bilo kojoj mesnici, a u SAD-u je prodaja zabranjena zakonom
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Panonika
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Skandinavski grad u velikom problemu: Mora vratiti milijune parovima koji su se ondje vjenčali
Cijena ljubavi
Skandinavski grad u velikom problemu: Mora vratiti milijune parovima koji su se ondje vjenčali
lifestyle
Ksenija Pajić na crvenom tepihu 31. Sarajevo Film Festivala
Savršena elegancija
Ksenija Pajić, dama dostojna divljenja: Senzacionalno izdanje u Sarajevu
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Izdanje muškarca sa špice u jednostavnoj košulji na pruge i bermudama
Jednostavno, a fantastično
Stav, stil, samouvjerenost: Muškarac sa špice ukrast će vam pažnju kao što je i nama
sve
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
ŠTETA ŠTO NIJE ZAVRŠIO
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
 

Nastavi čitati