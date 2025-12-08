Dva dana nakon što je Europska unija izrekla veliku novčanu kaznu platformi X ta je društvena mreža ukinula račun za oglase Europske komisije, a vlasnik Elon Musk usporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom.tri vijesti o kojima se priča Novo istraživanje upozorava Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati Jedinstveno nalazište Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima! Ovo je doista veliko otkriće Ostvarila se nadanja astronoma: Asteroid Bennu skriva sve sastojke potrebne za život na Zemlji
Vaš račun za oglase je ukinut, napisao je u nedjelju voditelj proizvoda u X-u, Nikita Bier, kao odgovor na objavu Europske komisije kojom je najavila kaznu platformi od 120 milijuna eura zbog kršenja pravila transparentnosti, odnosno Akta o digitalnim uslugama.
Bier je naveo da je s računa EU-a objavljen post koji zavarava korisnike da pomisle da je riječ o videu i umjetno povećava doseg. Račun Europske komisije i dalje je vidljiv, kao i njezine objave, prenosi Dpa.
U međuvremenu je tehnološki milijarder Musk nastavio izražavati svoje neprijateljstvo prema tiranskoj, neizabranoj birokraciji koja tlači stanovnike Europe.
Musk je podijelio korisnički komentar u kojem je Europsku uniju nazvao "Četvrtim Reichom", zajedno sa slikom zastave EU-a koja se ljušti i otkriva nacističku zastavu sa svastikom ispod nje.
EU je u petak objavila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila u zabludu korisnike, uskraćivala podatke istraživačima te nije transparentno dokumentirala oglase koji se prikazuju na platformi.
Komisija je navela da je iznos kazne razmjeran prekršaju. Musk je na X-u odgovorio pozivom na ukidanje EU-a.
Kazna je izazvala i reakciju američkog državnog tajnika Marca Rubija koji ju je nazvao napadom na sve američke tehnološke platforme i američki narod.