Posljednjih godina Zemljina orbita postala je prilično napučena sa satelitima, a njihov broj u budućnosti samo će rasti. Trenutačno najveći broj satelita pripada SpaceX-u, a Muskov plan je jednom imati čak više od 40 tisuća Starlink satelita koji će pružati uslugu brzog i stabilnog interneta na svakom dijelu naše planete.

No SpaceX je samo jedna od kompanija s velikim svemirskim i satelitskim ambicijama. Velike planove ima i Jeff Bezos sa svojim Blue Originom, kao i Kinezi koji ne žele vlast nad svemirom prepustiti američkim kompanijama. Također, tehnološke kompanije sve više razmišljaju i o postavljanju podatkovnih centara u svemir.

Kako broj satelita, kao i drugih svemirskih objekata, ali i svemirskog otpada bude rastao te gužva bude sve veća, tako će rasti i opasnost od nekakvih sudara.

Stargaze

Kako bi to spriječili, SpaceX je razvio poseban Space Situational Awareness (SSA) sustav nazvan Stargaze. Kako je komentirao Elon Musk na svojoj mreži X, SpaceX će sa Stargazeom satelitskim operaterima potpuno besplatno pružiti “preciznu pozicijsku svijest” u Zemljinoj orbiti, što će smanjiti vjerojatnost sudara koji stvara orbitalni otpad.

SpaceX is now providing precise positional awareness of objects in Earth orbit to all satellite operators for free.



This will greatly reduce the probability of collisions that create orbital debris (space junk) hazards. https://t.co/sot6A7HD1v — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2026

Sustav Stargaze prati gdje se sateliti i drugi objekti u svemiru nalaze (omogućuje dijeljenje podataka o koordinatama i predviđanju putanje nekog nebeskog tijela) i kamo se kreću, gotovo u stvarnom vremenu te identificira točku približavanja objekata koji se kreću orbitom i tako omogućuje pravovremene manevre za izbjegavanje sudara.

Ti će se podaci dijeliti sa svim satelitskim operaterima. Kako bi se maksimizirala sigurnost svih satelita u svemiru, @SpaceX će podatke o konjunkciji Stargaze učiniti dostupnim svim operaterima besplatno putem svoje platforme za upravljanje svemirskim prometom, objavili su iz te kompanije.

Izvor: Mashable