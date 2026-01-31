Umjetna inteligencija ima potencijal radikalno promijeniti brojna tržišta i zanimanja te mnogi strahuju kako bi jednom zbog ove tehnologije mogli ostati bez posla. Koliki je taj disruptivni potencijal možemo vidjeti na temelju novog Googleova eksperimentalnog AI alata čije je predstavljanje izazvalo paniku među investitorima gamerskih kompanija koji su krenuli s rasprodajom dionica, što je dovelo do njihova velikog pada vrijednosti. Take-Two Interactive, izdavač Grand Theft Auta tako je završio u minusu više od 9 posto, Roblox 12 posto, dok je Unity pao čak 20 posto. U crvenom je završio i Nintendo.

Paniku među investitorima izazvao je AI alat Project Genie koji korisnicima omogućuje stvaranje “interaktivnih okruženja” jednostavnim tekstualnim upisom, odnosno na isti način na koji se generira tekst, fotografije i video putem drugih alata baziranih na umjetnoj inteligenciji. Alat je baziran na Googleovom AI modelu Gemini i putem njega se mogu stvarati 3D svjetove te kretati po tim svjetovima.

Nema programiranja, samo tekstualni upis

Dovoljno je samo napisati nešto poput napravi mi 3D igre s autima igračkama u svijetu koji izgleda poput crtića i Project Genie će omogućiti upravo to - bez potrebe za nekakvim programiranjima, posebnim 3D alatima i slično. Sve što treba napraviti jest samo upisati kakav virtualni svijet želite i zatim stvoriti nekakvu igru unutar tog svijeta. Na Kotakuu takve su igre usporedili s Nintendovim Super Mariom i Zeldom, dodavši kako japanska kompanija vjerojatno neće biti sretna zbog toga.

Ono što je posebno zanimljivo jest što u tim svjetovima možete koristiti i digitalne replike stvarnih osoba - vas, vaših prijatelja ili vaših kućnih ljubimaca i smjestiti ih u virtualno okruženje.

Tako nešto moglo bi donijeti totalnu disrupciju tržišta te investitori vjeruju da u tom slučaju developeri pa čak niti klasične gamerske kompanije više ne bi bile potrebne za stvaranje sljedeće generacije videoigara. Sve što će trebati su ljudi koji se dobro razumiju u AI alate te koji znaju napisati dobar tzv. prompt, odnosno tekstualnu uputu umjetnoj inteligenciji koja će na temelju nje napraviti virtualne svjetove i igre.

S obzirom na to da je Googleov alat još eksperimentalan i dostupan u ranoj verziji (trenutačno se mogu napraviti interaktivna iskustva u trajanju od jedne minute, a još su i prilično nestabilna. ), jasno je još nismo ni blizu takvoj radikalnoj promjeni, no Project Genie pokazuje smjer u kojem bi se mogla kretati industrija.