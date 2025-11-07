Grand Theft Auto 6 mediji nazivaju najiščekivanijom videoigrom u povijesti te nema sumnje kako će, jednom kada se novi GTA pojavi u prodaji, za milijune gamera svijet na neko vrijeme zaustaviti. Nakon više od 10 godina ponovno će dobiti priliku uroniti u virtualni svijet nasilja najpopularnije gamerske franšize u povijesti te su mnogi već najavili godišnje odmore i bolovanja na dan kada igra postane dostupna.

A za sve koji s velikim iščekivanjem čekaju taj dan, stigao je (još jedan) hladan tuš. Naime, iz Rockstar Gamesa koji razvija GTA 6 objavili su kako ponovno odgađaju izlazak, odnosno početak prodaje ove igre.

Stiže za više od godine dana

Prvotno, GTA 6 trebao se pojaviti tijekom ove jeseni tako da je postojala mogućnost da ljubitelji ove igre već sada uživaju u njenom novom nastavku. No kako iz Rockstara nisu htjeli žuriti i pri tome napraviti neke pogreške u razvoju, već su htjeli predstaviti gotov proizvod za koji neće biti potrebne neke brze nadogradnje, odlučili su taj izlazak odgoditi za svibanj 2026. godine.

Svi oni koji su se nadali kako će dio proljeća i ljetne mjesece provesti igrajući omiljenu igru, prevarili su se jer, prema novim informacijama iz te tvrtke, na tržištu bi se trebala pojaviti - 26. studenog. Dakle, proći će još više od godinu dana dok ne počne njena prodaja.

U objavi za javnost iz Rockstara su objasnili razloge nove odgode. Kažu kako im trebaju dodatni mjeseci kako bi dovršili i finalizirali igru kako bi bila na razini kakvu fanovi “očekuju i zaslužuju”. Pri tome su izrazili žaljenje zbog kašnjenja i ispričali su se obožavateljima na čekanju. Inače, igra će biti postavljena u Leonidu, izmišljenu američku saveznu države koja je moderna verzija Vice Cityja, GTA grada stvorenog po uzoru na Miami.

A da bi jednom kada se pojavi novi Grand Theft Auto mogao oboriti sve prodajne rekorde možemo vidjeti i na primjeru njegova prethodnika. GTA 5 na tržištu se pojavilo prije 12 godina te na BBC-u kažu kako je to druga najprodavanija igra svih vremena koja je i dalje popularna među gamerima. Prema nekim procjenama analitičara, u samo prva dva mjeseca od kada GTA 6 postane dostupan, ova bi igra mogla zaraditi nevjerojatnih 7,5 milijardi dolara.



