Nova generacija Nintendove konzole Switch pokazala se kao veliki pogodak, a gameri sada s velikim nestrpljenjem očekuju nove generacije Sonyjeva PlayStationa te Microsoftova Xboxa. Ako su glasine koje su objavljene na mreži istinite, Sony i Microsoft ovog puta imaju potpuno drukčije strategije s kojima žele osvojiti gamere.

Dok Sony priprema klasičnu nadogradnju konzole i evoluciju koja uključuje bolji hardver i grafiku, pri čemu ne bi trebali previše dizati cijene (to ćemo tek vidjeti), iz Microsofta planiraju predstaviti skupi premium uređaj, a najveća promjena odnosi se na mogućnost igranja PC igara tako da će korisnicima pružiti najbolje od oba svijeta - i konzola i osobnih računala. Izvršni direktor Microsofta Satya Nadella nedavno je komentirao kako su napravili Xbox s ciljem razvoja boljeg PC-a namijenjenog igranju, no sada žele promijeniti to konvencionalno razmišljanje prema kojima su konzole i osobna računala dvije različite stvari.

Budućnost nosi promjene

A da bi sa svojim razmišljanjem mogli biti u pravu slaže se i izvršni direktor Take-Two Interactivea Strauss Zelnick. U razgovoru za CNBC rekao je kako gamersko tržište ide prema osobnim računalima i prema otvorenim umjesto zatvorenih sustava kakve su konzole. Pri tome, objasnio je, same gamerske konzole nikada neće nestati, no čini se kako budućnost nosi promjene.

Prošli tjedan kompanija Valve predstavila je Steam Machine, neku vrstu hibrida između konzole i osobnog računala. Naime, baš kao i konzole ona se može povezati s televizorom, no napravljena je za igranje igara za osobna računala. Taj uređaj, kao i nadolazeći Xbox, mogli bi promijeniti tradicionalno razmišljanje kako su televizori u dnevnim sobama rezervirani samo za igranje igara s konzola jer bi se na njima u budućnosti mogle igrati i igre napravljene za osobna računala.

Na predstavljanju Steam Machinea Valveu je čestitao prvi čovjek Microsoftova odjela za videoigre Phil Spencer koji koji je na platformi X napisao: Proširenje pristupa na računalima, konzolama i dlanovnim uređajima održava viziju baziranu na izboru, temeljnim vrijednostima koje su vodile Xbox od početka.

Dakle, ono što nosi budućnost je - veći izbor. U igrama ćemo moći uživati na malim ekranima, bilo da je riječ o mobitelima ili sve većem broju dlanovnih konzola, klasičnim konzolama i osobnim računalima, no čini se kako bi industrija najveći fokus mogla staviti na PC hardver i igre koje će biti dostupne na puno većem broju uređaja u odnosu na klasična osobna računala.