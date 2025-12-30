Prošlo je više od pet godina od kada su se na tržištu pojavili PlayStation 5 i posljednja generacija Xboxa te se sve više govori o njihovim nasljednicima. Službeno, naravno, iz Sonyja i Microsofta ne daju nikakve informacije o novim konzolama, a prema dosadašnjim glasinama čini se kako je njihov plan da to bude krajem 2027. godine ili početkom 2028.. Dakle, za koje dvije godine.

No ti se planovi mogu i promijeniti, a čini se da bi se do toga zaista moglo doći. Prema posljednjem izvještaju Toma Hendersona sa stranice Inside Gaming, u ovim kompanijama sada zaista razmišljaju o promjenama planova i odgodi predstavljanja i početka prodaje svojih novih gamerskih uređaja.

Problem je u memoriji

Razlog je umjetna inteligencija, odnosno konkretno - povećanje cijena memorije te smanjene ponude memorije na ovom tržištu. Umjesto na proizvode potrošačke elektronike, proizvođači memorije sada fokus stavljaju na proizvodnju memorije za podatkovne centre te za infrastrukturu za razvoj i treniranje umjetne inteligencije, što im je financijski isplativije jer su marže veće.

Dok je to dobra vijest za proizvođače memorije jer pozitivno utječe na njihove prihode, to je loša vijest za proizvođače telefona, tableta, računala, konzola i drugih uređaja. Njima prijeti nestašica memorije, a to se održava i na cijenu pa su troškovi proizvodnje puno veći.

Koliko nam je poznato, ta je situacija dovela do rasprava među proizvođačima konzola o tome treba li odgoditi izlazak sljedeće generacije konzola u odnosu na planirani rok izlaska 2027.-2028., objasnio je Henderson i dodao kako se nada da će do tada proizvođači memorije povećati svoje proizvodne kapacitete kako bi se ponuda mogla pratiti potražnju, što bi na kraju moglo dovesti i do pada cijena.

Viša cijena aktualnih konzola?

Ako cijene RAM-a i dalje ostanu visoke, nije teško pretpostaviti kako će to utjecati i na cijenu PlayStationa 6 i nove generacije Xboxa. Za novu Microsoftovu konzolu, koja bi trebala biti nekakav hibrid između klasične konzole i gamerskog računala, već se govori kako bi mogla biti iznimno skupa, a čini se kako bi i PS6 mogla biti skuplja nego se gameri nadaju.

No odgoda novih konzola i njihova potencijalno velika cijena nisu jedini problem za Sony i Microsoft. Naime, zbog visokih cijena RAM-a porasli su i troškovi proizvodnje PS petice i Xboxa Series S i X, što znači da se ne bi trebali iznenaditi ako i cijena aktualnih modela konzola, za koje bi očekivali da će se s vremenom smanjivati, na kraju - poraste.

Izvor: Forbes