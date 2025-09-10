Prošlo je skoro pet godina od kada se Sonyjeva konzola PlayStation 5 pojavila u prodaji i, kako vrijeme odmiče, sve se više govori i o njenom nasljedniku. Predstavljanje šestice sve je bliže te nas, prema nekim ranijim nagađanjima, dijeli samo oko 2 godine od mogućnosti kupovine nove generacije ovog uređaja. Jasno je kako će PS6 donijeti bolji hardver i moćniju grafiku, no sve dok ne vidimo prve videozapise iz igara moći ćemo samo nagađati o tim poboljšanjima i koliko će ta konzola biti bolja od aktualne verzije.

Ovog tjedna ipak samo saznali jedan novitet vezan uz PlayStation 6, odnosno riječ je o glasini koja se velikom brzinom proširila gamerskim portalima i forumima. Prema toj informaciji, Sony će za nadolazeću generaciju svoje konzole zadržati strategiju kombinacije digitalne verzije konzole i odvojivog čitača optičkih diskova.

To je odlična vijest za ljubitelje plejke zbog 2 razloga.

Ne odustaju od igara na fizičkim medijima

Prva je što to znači kako će gameri moći kupiti jeftiniji model na kojem će moći igrati samo igre koje preuzmu na taj uređaj, dok će naknadno moći kupiti i optički pogon na kojem će moći direktno reproducirati igre. Druga dobra vijest jest što to znači kako će Sony i dalje ostaviti mogućnost igranja igara na optičkim diskovima. Iako je digitalna distribucija igara (kao i svog ostalog sadržaja) sve popularnija, dio gamera i dalje želi kupovati igre na fizičkom formatu i pokretati ih putem čitača diskova čime štede prostor za pohranu na samoj konzoli.

Sony je ovu taktiku primijenio nekoliko godina nakon predstavljanja originalnog modela PS 5 pa je krajem 2023. predstavio Slim model koji nije imao čitač optičkih diskova, no taj se čitač mogao kupiti naknadno i povezati sa samim uređajem.

Bilo bi idealno ako bi se isti čitač mogao iskoristiti i na PlayStationu 6, no to se čini malo vjerojatnim jer nije teško pretpostaviti kako u japanskoj kompaniji žele maksimizirati prihode od prodaje tako da im je u interesu da korisnici kupe novi model čitača i za PS6.

Prema istim glasinama koje kruže mrežom, Sony još nije donio konačnu odluku o digitalnoj šestici s kojom će se moći povezati odvojivi čitač te i dalje postoji mogućnost da u posljednji trenutak promjene svoju odluku.

Izvor: Insider-gaming