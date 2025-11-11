U Novskoj se realizira projekt koji će oblikovati budućnost Sisačko-moslavačke županije i hrvatske gaming industrije - Centar gaming industrije. Trenutno je u tijeku prva faza izgradnje, čija je vrijednost povećana na 38.657.181,00 eura, a uključuje fakultet, studentski dom, energanu, prometnicu te sportske sadržaje: bazen, sportsku dvoranu i vanjska igrališta.

Kako su se pohvalili iz Novske, radovi na prvoj fazi vidljivi su svakodnevno. Ispod budućih zgrada Fakulteta i studentskog doma ojačano je tlo izvedbom pilota, izvedene su armiranobetonske temeljne ploče i hidroizolacija, a nosive konstrukcije prizemlja su podignute. Trenutno se betoniraju zidovi prvog kata i preostali dijelovi ploča iznad prizemlja. Sportska dvorana i bazen napreduju kroz armiranje i betoniranje konstrukcija, dok se na energani završilo ojačanje temeljnog tla, postavila armatura i u tijeku je betoniranje temeljne ploče. Prometnica je u cijeloj dužini nasuta tamponskim slojem, što osigurava stabilnu podlogu za daljnje uređenje. Gradilište djeluje kao živo mjesto aktivnosti, s kranovima i timovima stručnjaka koji svakodnevno napreduju prema završetku radova.

Projekt Centar gaming industrije provodi se od lipnja 2024. Ove godine, 3. ožujka uveli smo izvođača radova u posao te danas sa zadovoljstvom možemo reći da su prvi obrisi Centra vidljivi, zgrade fakulteta i studentskog doma rastu, gradi se sportska dvorana, prometnica je u cijeloj dužini s nasuta tamponskim slojem, gradilištem dominiraju dva krana i svakodnevan protok ljudi je velik. Usporedno s radovima, RK SMŽ provodi i ostale aktivnosti, pokrenute su društvene mreže projekta, u izradi je internetska stranica, izrađuju se izvještaji projekta, vodi briga o svoj dokumentaciji itd. Završetkom ove faze projekta, SMŽ će dobiti zgradu fakulteta, studentskog doma, energanu, sportske sadržaje i prometnice, ističe Andreja Šeperac, ravnateljica Javne ustanove Regionalni koordinator SMŽ.

Budući Centar gaming industrije u Novskoj (Foto: Sisačko-moslavačka županija)

Dodaje kako je paralelno pripremljena druga faza projekta, vrijedna 37.738.646,07 eura, za koju su sve građevinske dozvole ishođene, studija izvedivosti završena, a projekt je u postupku notifikacije Europske komisije. Ova faza predviđa izgradnju akceleratora s 220 radnih jedinica i VR studijom te inkubatora sa 108 radnih jedinica i velikom dvoranom za testiranje videoigara kapaciteta 2.500 sjedećih mjesta. Financiranje i druge faze osigurano je iz Fonda pravedne tranzicije.

Završetkom obje faze izgradnje, Centar gaming industrije bit će najmoderniji te vrste u Europi, omogućujući visokoškolsko obrazovanje, praktičan rad i stjecanje iskustva, pristup opremi i edukacijama, mentorstvo te razvoj projekata. Time će Sisačko-moslavačka županija postati ključna destinacija za gaming industriju u Hrvatskoj i regiji.