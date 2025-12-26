Tijekom liječničkog pregleda oka ponekad se u leći pojavljuje neobično svjetlucanje. U rijetkim slučajevima to znači neobičan oblik mrene koji dolazi sa starijom dobi.tri vijesti o kojima se priča Zanimljivo Pet više nije dovoljno? Znanstvenici tvrde da ljudi imaju čak i više od 30 osjetila U potpunosti isti Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve Ne bi trebao postojati, no... Otkriven novi udaljeni planet koji prkosi svim očekivanjima astronoma
Takozvana "Mrena božićnog drvca" rijetka je pojava kod starijih osoba, obilježena raznobojnim kristalima u leći oka. Kad se pogled usmjeri prema svjetlu, ti kristali reflektiraju svjetlost i stvaraju blistavi efekt.
Jedna ranija studija slučaja iz Indije opisuje taj blistavi efekt koji te mrene proizvode kao spektakularan niz polikromatskih igličastih kristala... koji daju izgled poput lampica u boji koje ukrašavaju grane božićnog drvca.
Ti kristali nastaju kada se u leći nakupljaju tvari koje uzrokuju razgradnju proteina. To stvara višak tvari koje se kristaliziraju u navedene igličaste oblike koji pod odgovarajućim kutem svjetlucaju.
Kristali reflektiraju svjetlost u ružičaste, zelene, plave, crvene i zlatne nijanse, no vid se zbog toga obično ne smanjuje. Mrena božićnog drvca povezana je s miotoničnom distrofijom, nasljednom i progresivnom mišićnom bolešću, a studije je nalaze kod gotovo svih osoba koje boluju od miotoničke distrofije tipa 1, što može pomoći u ranom otkrivanju tih neobičnih mrena.
Izvor: Science Alert