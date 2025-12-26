Tijekom liječničkog pregleda oka ponekad se u leći pojavljuje neobično svjetlucanje. U rijetkim slučajevima to znači neobičan oblik mrene koji dolazi sa starijom dobi.

Takozvana "Mrena božićnog drvca" rijetka je pojava kod starijih osoba, obilježena raznobojnim kristalima u leći oka. Kad se pogled usmjeri prema svjetlu, ti kristali reflektiraju svjetlost i stvaraju blistavi efekt.

Jedna ranija studija slučaja iz Indije opisuje taj blistavi efekt koji te mrene proizvode kao spektakularan niz polikromatskih igličastih kristala... koji daju izgled poput lampica u boji koje ukrašavaju grane božićnog drvca.

Ti kristali nastaju kada se u leći nakupljaju tvari koje uzrokuju razgradnju proteina. To stvara višak tvari koje se kristaliziraju u navedene igličaste oblike koji pod odgovarajućim kutem svjetlucaju.

Kristali reflektiraju svjetlost u ružičaste, zelene, plave, crvene i zlatne nijanse, no vid se zbog toga obično ne smanjuje. Mrena božićnog drvca povezana je s miotoničnom distrofijom, nasljednom i progresivnom mišićnom bolešću, a studije je nalaze kod gotovo svih osoba koje boluju od miotoničke distrofije tipa 1, što može pomoći u ranom otkrivanju tih neobičnih mrena.

Izvor: Science Alert