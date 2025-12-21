Svakog dana, diljem svijeta, ljudi nestaju. Neki vlastitom voljom, drugi nesretnim slučaje ili pak zbog poteza nekih drugih ljudi. I dok neki budu veoma brzo nađeni, o drugima se ništa ne zna ni godinama nakon nestanka. A sudbina nekih postane poznata desecima godina nakon što su nestali.

Upravo se to dogodilo s Pakistancem Neseeruddinom, koji je putujući dolinom Supat u Pakinstanu, nestao u lipnju 1997. godine.

Iako su ga supruga i dvoje djece tražili godinama i uz pomoć obitelji i prijatelja pretraživali područje kojim je putovao, nisu nađeni nikakvi tragovi koji bi ukazali na to što mu se dogodilo.

No, nakon gotovo tri desetljeća, napokon je pronađen. Lokalni pastir Omar Khan, sasvim je slučajno nabasao na Naseeruddina i ostao u šoku.

Tijelo nesretnog 31-godišnjaka bilo je u potpunosti netaknuto, odjeća čak nije bila ni poderana, a da se radi o nestalom Pakistancu potvrdila je osobna iskaznica koja je pronađena na njemu.

Kako piše BBC Urdu, znanstvenici su utvrdili kako je Naseeruddin 28 godina ležao mumificiran u ledenjačkom ledu. Vjerojatno se smrznu tijekom svog puta, a tijelo je onda zaštićeno od vlage i kisika zbog niske temperature u samom ledenjaku.

Proteklih godina zabilježeno je snažnije topljenje ledenjaka u Pakistanu zbog klimatskih promjena, što je dovelo do otkrića Naseeruddinovog tijela.

Za njegovu obitelj to je svojevrsno olakšanje jer su saznali što mu se dogodilo i gdje. No, znanstvenici su tijekom povijesti u ledenjacima pronalazili brojna zanimljiva otkrića - od smrznutih životinja i biljaka do pradavnih ljudi.

Najpoznatiji "Ledeni čovjek" pronađen u talijanskim Alpama 1991. poznat je kao Ötzi i iznenadio je ljude očuvanim izgledom jer je to omogućilo znanstvenicima uvid u život i vrijeme u neolitskoj Europi.

S obzirom na sve jače otapanje ledenjaka diljem svijeta, ovakva otkrića izgubljenih putnika, planinara, alpinista ili pak jednostavno ljudi iz prošlih vremena u budućnosti neće biti tako rijetka.