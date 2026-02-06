Nagađanja o tome da SpaceX razvija mobitel povezan sa svojim satelitskim sustavom Starlink ponovno su se pojavila, unatoč tvrdnjama te tvrtke da se takav uređaj ne razvija.

Pozivajući se na „izvore upoznate s tim pitanjem“, agencija Reuters piše da SpaceX razmatra mobitel povezan sa Starlinkom, odnosno tehnologiju koja bi mu omogućila izravno povezivanje sa satelitima te zasebnu uslugu za praćenje objekata u svemiru. Reuters dodaje da bi takav telefon mogao pomoći SpaceX-u u ulasku na nova tržišta te poduprijeti dugoročnije planove o smještanju računalne infrastrukture u orbitu, umjesto oslanjanja isključivo na podatkovne centre na Zemlji.

Reuters navodi da već postoji tehnička podloga za takve ambicije, uključujući partnerstvo Starlinka i T-Mobilea s ciljem prijenosa mobilnog signala između satelita i korisničkih uređaja. Ista agencija piše da je SpaceX podnio zahtjeve za pravnu zaštitu naziva "Starlink Mobile", dok je Elon Musk izjavio da je cilj satelitsko-mobilne usluge osigurati potpunu mobilnu pokrivenost posvuda na Zemlji.

Nakon što je Reutersov tekst odjeknuo u javnosti, Musk je na platformi X odgovorio da: Ne, ne razvijamo mobitel.

Ipak, ranije Muskove izjave sugeriraju da mogućnost Starlink telefona u budućnosti nije isključena. U objavi na platformi X od 30. siječnja naveo je da Starlink mobitel nije isključen u nekom trenutku, dodajući da bi bio vrlo drukčiji uređaj od današnjih mobitela, podsjeća TechRadar. Opisao ga je kao uređaj optimiziran isključivo za pokretanje neuronskih mreža s maksimalnim učinkom po potrošenom vatu energije, što upućuje na sposobnosti vezane za umjetnu inteligenciju.

Musk je tu viziju dodatno razradio tijekom gostovanja u podcastu The Joe Rogan Experience, u listopadu 2025. godine, izjavivši da nećemo imati mobitel u tradicionalnom smislu. Ono što ćemo nazivati mobitelom zapravo neće biti običan telefon, nego uređaj za pokretanje AI zadataka, s ugrađenim radijskim sustavima za povezivanje.