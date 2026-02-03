Francuska policija u utorak je napravila raciju u poslovnim uredima društvene mreže X u vlasništvu Elona Muska, a tužitelji su tehnološkom milijarderu naredili da se u travnju suoči s pitanjima vezanim uz proširenu istragu platforme, objavilo je pariško tužiteljstvo.

Racija i nalog Musku, koji bi mogli dodatno povećati napetosti između Europe i SAD-a oko velikih tehnoloških tvrtki i slobode govora, povezani su s jednogodišnjom istragom sumnji na zlouporabu algoritama i sumnji da su X i njegovi voditelji prijevarom izvlačili podatke.

U izjavi, pariško tužiteljstvo navelo je da proširuje istragu nakon pritužbi na funkcioniranje X-ovog chatbota za umjetnu inteligenciju Grok.

Istražit će se i navodno suučesništvo u "zadržavanju i širenju" dječjih slika pornografske prirode i kršenju prava osobe na sliku seksualno eksplicitnim deepfakeovima, među ostalim potencijalnim zločinima.

Musk i bivša izvršna direktorica Linda Yaccarino pozvani su na saslušanje 20. travnja. Ostali zaposlenici X-a također su pozvani kao svjedoci.

U srpnju je Musk porekao početne optužbe i rekao da francuski tužitelji pokreću "politički motiviranu kaznenu istragu".

U ovoj fazi, provođenje ove istrage dio je konstruktivnog pristupa, s ciljem da se u konačnici osigura da platforma X bude u skladu s francuskim zakonima, u mjeri u kojoj djeluje na nacionalnom teritoriju, priopćilo je tužiteljstvo.

Takvi su pozivi obvezni, iako ih je teže provesti nad ljudima koji ne žive u Francuskoj.

Nakon takvog saslušanja, vlasti mogu odlučiti o odlaganju ili nastavku istrage i potencijalno pritvaranju osumnjičenika.

Odjel za kibernetički kriminal tužitelja provodi istragu zajedno s vlastitim odjelom za kibernetički kriminal francuske policije i Europolom.

Pariško tužiteljstvo priopćilo je da je pokrenulo istragu nakon što ga je kontaktirao zastupnik koji tvrdi da su pristrani algoritmi u X-u vjerojatno iskrivili rad automatiziranog sustava za obradu podataka.

Drago mi je vidjeti da moja žalba iz siječnja 2025. daje rezultate!, rekao je zastupnik Eric Bothorel na X-u. U Europi, a posebno u Francuskoj, vladavina prava znači da nitko nije iznad zakona.

Tužiteljstvo je također izjavilo da napušta platformu X i da će od sada komunicirati putem LinkedIna i Instagrama. LinkedIn pripada Microsoftu, a Instagram Meti.