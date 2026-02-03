Kada se Teslin pickup nakon toliko kašnjenja pojavio na tržištu, potražnja za njim bila je puno manja od početnih najava i rezervacija korisnika. Jedan od najvećih razloga za to bila je cijena jer je Cybertruck bio puno skuplji od očekivanja. Za one koji žele električni pickup, ali nisu spremni platiti previše novaca, prošle se godine pojavilo rješenje. Startup Slate predstavio je takav pickup s početnom cijenom od oko 25-28 tisuća dolara, pri čemu ona može biti i niža, ovisno o subvencijama koje su dostupne.

Ova tvrtka, u koju je, među inim, uložio i Jeff Bezos, odlučila se na drukčiji i prilično zanimljiv način razvoja i prodaje automobila te za tu početnu cijenu nude osnovni model s ograničenim mogućnostima. Takav osnovni model neće imati brojne opcije na koje smo navikli u današnjim automobilima, no naravno, tko želi svoj će pickup moći nadograditi i dodati im značajke koje žele, što će morati dodatno platiti.

Jednostavno i prilagođeno kupcima

Filozofija iza ove kompanije je jednostavna - što manje složenosti, a što više prilagodbe kupcima.

Slateov osnovni model električnog pickupa ima mjesta samo za dvije osobe te će se isporučivati s jednim stražnjim 201KS motorom te s dvije baterijske opcije - 52,7 kWh dosega 240 km te 84,3 kWh dosega nešto više od 380 km. Podržava 120 kW brzinu punjenje te mu je potrebno oko pola sata za povećanje razine napunjenosti baterije s 20 na 80 posto.

Iz Slatea kažu kako je već 150 tisuća ljudi rezerviralo njihov pickup što ukazuje na veliki interes za ovakvim tipom vozila, iako, naravno, to ne mora značiti ništa jer u svakom trenutku mogu odustati od rezervacije i dobiti novac nazad. Finalna cijena ovog pickupa još nije poznata, a iz kompanije nadaju se kako će proizvodnja početi krajem ove godine. Kako je medijima objasnio izvršni direktor tvrtke Chris Barman, trenutačno im je ipak prioritet razvoj alata koji će im omogućiti postizanje najniže moguće maloprodajne cijene.

Novi modeli

Prema Barmanu, u kompaniji već razmišljaju i o drugim električnim vozilima, pri čemu misle zadržati istu filozofiju kao i za pickup. Dakle, u planu su i vozila iz drugih kategorija, uz fokus na jednostavnost i cjenovnu pristupačnost. O njima se tek razmišlja, tako da da neki detalji, kao i kada bi mogli biti predstavljeni javnosti, još nisu poznati.

Njihov se pristup, dakle, radikalno razlikuje od većine drugih proizvođača električnih vozila koji su na ovo tržište ušli s vrhunskim i skupim modelima, da bi tek s vremenom predstavili varijante s jeftinijim paketima opreme, kao i jeftinije modele. S obzirom na to da Slateov pickup još nije u prodaji, tek treba vidjeti kako će tržište reagirati na njihovo vozilo, ali i taj zanimljiv pristup prodaji u kojem je naglasak na što nižoj cijeni te modularnosti. U slučaju da zaista mnogi od osoba koje su već prednaručile pickup kupe taj model te ako se potražnja nastavi, jasno je kako će se to odraziti i na planove kompanije za druge modele električnih automobila.

